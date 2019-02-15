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Убийство Гандзюк: за Мангера внесли залог

Сегодня, 15:41

О том, что необходимая сумма уже перечислена, сообщил адвокат Дмитрий Ильченко

Владислав Мангер
Владислав Мангер. Фото: Facebook
Убийство Гандзюк: за Мангера внесли залог //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2a3/85d/5c62a385d6fc9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2a3/85d/5c62a385d6fc9.jpg Политика О том, что необходимая сумма уже перечислена, сообщил адвокат Дмитрий Ильченко

Адвокат Дмитрий Ильченко внес залог за главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в организации убийства сотрудницы Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк. Об этом он написал на своей странице в Facebook сегодня, 15 февраля.

Адвокат прикрепил к посту фотокопию платежного документа, на котором указано, что сумма в 2,497 млн гривен была внесена в 13.21.

"Если бы я принял помощь от всех, кто пожелал помочь Владиславу Мангеру, то мы бы уже собрали более чем 2 миллиона долларов… В конечном итоге было принято решение о внесении залога мной лично", – сообщил Ильченко.

Он также добавил, что сейчас направляется в казначейство для подтверждения получения средств.

Напомним, Гандзюк облили серной кислотой в июле 2018 года. От полученных травм она умерла в больнице через несколько дней.

11 февраля 2019 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк. По его словам, в настоящее время следствие не собрало доказательств причастности других должностных лиц к совершению преступления, кроме Мангера.

Глава Херсонского облсовета подозревается в организации убийства, то есть умышленного причинения смерти другому человеку, совершенного из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц.

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с возможностью выхода под залог в размере 2,497 млн гривен. Его отправили в СИЗО. Адвокаты заявили, что обжалуют это решение.

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Тег суд, залог, Гандзюк, мангер

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