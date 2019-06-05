Сделать стартовой
27,21
30,59
УКР
Главная Больше  Новости политики

Убийство копами ребенка под Киевом: Аваков сделал заявление

5 июня, 14:18

Аваков выступил против того, чтобы глава Нацполиции Князев подал в отставку, сам он тоже уходить с поста не планирует

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не собирается уходить в отставку в связи с убийством 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком Киевской области, но отмечает, что вопрос его отставки может решить Верховная Рада.

После заседания Кабинета министров в среду, отвечая на вопрос журналистов, собирается ли он лично писать заявление об отставке, министр сказал: "Я тоже не напишу заявление об отставке, но вопрос моей отставки может рассмотреть в соответствующем порядке этот парламент, или следующий, или кто-либо".

Также Аваков сказал, что не видит смысла в отставке главы Национальной полиции Сергея Князева.

"Я не считаю, что глава Нацполиции Князев должен идти в отставку. Он хорошо работает, и он делает все, что от него зависит", – подчеркнул глава МВД.

При этом министр внутренних дел настаивает на максимальной ответственности полицейских, по вине которых погиб мальчик.

"Мы настаиваем на том, чтобы это дело дошло до суда в кратчайший срок, и ответственность этих лиц была по высшей шкале ответственности", - сказал министр журналистам после заседания Кабинета министров в среду в Киеве.

Аваков рассказал, что в среду был проведен так называемый дисциплинарный селектор в МВД, и было обращено внимание всех полицейских – от райотделов до главков – на профилактику недопущения подобных инцидентов личным составом.

"К сожалению, такое случается. Мальчика не вернешь. Вчера я лично семье сказал, что мы приносим свои извинения, и сделаем все, чтобы такое больше не повторилось", - добавил министр.

Отвечая на вопрос о том, чувствует ли он персональную и политическую ответственность за происшедшее, и последует ли она, глава МВД сказал: "Персональная ответственность министра есть всегда, и каждый министр должен быть готов отвечать перед парламентом".

Напомним, по предварительной информации, полицейские в пятницу, 31 мая, в Переяслав-Хмельницком развлекались, стреляя по банкам. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из копов попал в голову ребенку. 4 июня Голосеевский районный суд под арест на два месяца без права залога отправил двух подозреваемых в убийстве ребенка – полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Гибель ребенка расследуется по статьям умышленное убийство ребенка, совершенное группой лиц ( п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением огнестрельного оружия, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

После гибели пятилетнего мальчика руководителей райотдела полиции в Киевской области отстранили от службы


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег убийство, ребенок, Аваков, князев, переяслав-хмельницкий

Вы сейчас просматриваете новость " Убийство копами ребенка под Киевом: Аваков сделал заявление". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Убийство полицейскими ребенка: под Киевом прошла акция протеста, есть пострадавшие

Сегодня, 11:53

Пострадали двое полицейских

Убийство пятилетнего Кирилла: реакция жены подозреваемого

Сегодня, 07:38

Мама погибшего малыша готовится к похоронам

Гибель ребенка от пули полицейского: люди несут игрушки под отделения полиции и требуют наказать убийцу

Вчера, 18:17

По всей Украине люди идут под управления полиции с цветами, свечами и плакатами

Аваков и Князев встретились с родными мальчика, погибшего от пули

Вчера, 18:48

В семью Тлявовых направят специалистов-психологов, со стороны Нацполиции будет оказана вся необходимая помощь для расследования трагедии

4 натуральных способа победить грибковую инфекцию ногтей

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Без химии: 10 народных средств от комаров

Фантастический прыжок Пятова, который отразил удар Роналду: видео

Подруга игрока Реала: футболист не меняет белье неделями. Фото

РФ отреагировала на решение трибунала ООН об освобождении моряков

Откуда взялся толстяк, побивший Энтони Джошуа

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

Прогулки каждый день: сколько нужно ходить для похудения

Как правильно выражать свое недовольство: 4 главных правила

Распродажа в городе : квадрокоптеры и дроны со скидкой

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Новый статус для Украины и больше оружия: что подготовил для нас Вашингтон

Сегодня, 07:51

Статус главного союзника США значительно укрепит безопасность нашей страны

Убийство пятилетнего Кирилла: реакция жены подозреваемого

Сегодня, 07:38

Мама погибшего малыша готовится к похоронам

"Ит из Зе…": украинский президент глазами Запада

Вчера, 11:03

Что писали о Зеленском западные СМИ

Импичмент по-президентски: какой законопроект Зеленский предложил Раде

Вчера, 07:00

У гаранта хотят закон вне очереди, а спикер критикует его предложения

Выложите это немедленно: что не стоит хранить в кошельке

Продукт, который резко увеличивает риск рака

Простой способ засечь рак почки задолго до диагноза
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь