Убийство копами ребенка под Киевом: Аваков сделал заявление

Аваков выступил против того, чтобы глава Нацполиции Князев подал в отставку, сам он тоже уходить с поста не планирует

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не собирается уходить в отставку в связи с убийством 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком Киевской области, но отмечает, что вопрос его отставки может решить Верховная Рада.

После заседания Кабинета министров в среду, отвечая на вопрос журналистов, собирается ли он лично писать заявление об отставке, министр сказал: "Я тоже не напишу заявление об отставке, но вопрос моей отставки может рассмотреть в соответствующем порядке этот парламент, или следующий, или кто-либо".

Также Аваков сказал, что не видит смысла в отставке главы Национальной полиции Сергея Князева.

"Я не считаю, что глава Нацполиции Князев должен идти в отставку. Он хорошо работает, и он делает все, что от него зависит", – подчеркнул глава МВД.

При этом министр внутренних дел настаивает на максимальной ответственности полицейских, по вине которых погиб мальчик.

"Мы настаиваем на том, чтобы это дело дошло до суда в кратчайший срок, и ответственность этих лиц была по высшей шкале ответственности", - сказал министр журналистам после заседания Кабинета министров в среду в Киеве.

Аваков рассказал, что в среду был проведен так называемый дисциплинарный селектор в МВД, и было обращено внимание всех полицейских – от райотделов до главков – на профилактику недопущения подобных инцидентов личным составом.

"К сожалению, такое случается. Мальчика не вернешь. Вчера я лично семье сказал, что мы приносим свои извинения, и сделаем все, чтобы такое больше не повторилось", - добавил министр.

Отвечая на вопрос о том, чувствует ли он персональную и политическую ответственность за происшедшее, и последует ли она, глава МВД сказал: "Персональная ответственность министра есть всегда, и каждый министр должен быть готов отвечать перед парламентом".

Напомним, по предварительной информации, полицейские в пятницу, 31 мая, в Переяслав-Хмельницком развлекались, стреляя по банкам. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из копов попал в голову ребенку. 4 июня Голосеевский районный суд под арест на два месяца без права залога отправил двух подозреваемых в убийстве ребенка – полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Гибель ребенка расследуется по статьям умышленное убийство ребенка, совершенное группой лиц ( п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением огнестрельного оружия, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

После гибели пятилетнего мальчика руководителей райотдела полиции в Киевской области отстранили от службы.

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