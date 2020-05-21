Убийство Шеремета: когда завершится расследование

Во время расследования дела об убийстве известного украинского журналиста Павла Шеремета, где подозреваемые отказались помогать следствию, изменили мотив преступления.
Об этом сообщил адвокат Леонид Маслов в Facebook.
"Мотив. Убрали "ультранационалистические идеи", "величие арийской расы" и другой подобный трэш. Теперь "неустановленные лица, действуя из ряда личных мотивов, решили создать крайне резонансные событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". Эти неустановленные лица "привлекли" Андрея Антоненко, Яну Дугарь и Юлию Кузьменко. Не за деньги (в квалификации убийства отсутствует упоминание о корыстном мотиве и ссылки на пункты 6, 11 ч. 2 ст 115 УК – корыстный или заказной мотив)", – заметил адвокат.
По его словам, по мнению следствия, "Антоненко теперь не организатор, а простой исполнитель по предварительному сговору, Кузьменко теперь только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок".
Также подозреваемые якобы уничтожили машину журналиста и при неизвестных обстоятельствах сохраняли неизвестную взрывчатку. "Это добавляет еще 2 статьи в обвинение", – заметил адвокат.
"Похоже, что завтра (22 мая. – Ред.) состоится завершение расследования и раскрытие всех доказательств", – резюмировал адвокат.
Ранее сообщалось, что хирургу, подозреваемой в убийстве Шеремета, продлили арест.
Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета
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