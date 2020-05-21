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  1. Новости политики

Убийство Шеремета: когда завершится расследование

21 мая, 20:30

Елена Кузьмич

В расследовании изменили мотив убийства журналиста

Во время расследования дела об убийстве известного украинского журналиста Павла Шеремета, где подозреваемые отказались помогать следствию, изменили мотив преступления.

Об этом сообщил адвокат Леонид Маслов в Facebook.

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"Мотив. Убрали "ультранационалистические идеи", "величие арийской расы" и другой подобный трэш. Теперь "неустановленные лица, действуя из ряда личных мотивов, решили создать крайне резонансные событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". Эти неустановленные лица "привлекли" Андрея Антоненко, Яну Дугарь и Юлию Кузьменко. Не за деньги (в квалификации убийства отсутствует упоминание о корыстном мотиве и ссылки на пункты 6, 11 ч. 2 ст 115 УК – корыстный или заказной мотив)", – заметил адвокат.

По его словам, по мнению следствия, "Антоненко теперь не организатор, а простой исполнитель по предварительному сговору, Кузьменко теперь только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок".

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Также подозреваемые якобы уничтожили машину журналиста и при неизвестных обстоятельствах сохраняли неизвестную взрывчатку. "Это добавляет еще 2 статьи в обвинение", – заметил адвокат.

"Похоже, что завтра (22 мая. – Ред.) состоится завершение расследования и раскрытие всех доказательств", – резюмировал адвокат.

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Ранее сообщалось, что хирургу, подозреваемой в убийстве Шеремета, продлили арест.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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Источник: Сегодня

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