Убийство Вороненкова: Луценко рассказал о контактах с Россией

По делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Украина даже обращается к России, хоть и не сильно надеется на помощь. Также в этом процессе украинские следователи сотрудничают с коллегами из других стран. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов, находясь в Ривненской области.

"В отношении лиц, скрывающихся от следствия, мы установили, что они покинули территорию Украины, и делаем все возможные шаги для того, чтобы вместе с нашими коллегами из правоохранительной системы соседних стран установить их местонахождение", – сказал он.

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Луценко отметил, что ради привлечения к ответственности подозреваемых, Украина даже обращается за помощью к российским правоохранителям.

"На сегодняшний день мы также принимаем, возможно, не сильно надеясь, но, тем не менее, принимаем меры для сотрудничества с правоохранительной системой Российской Федерации и в этом вопросе", – сказал Луценко и добавил, что не может назвать страны, где могут находиться подозреваемые.

Напомним, бывшего депутата Госдумы Вороненкова убили 23 марта 2017 года в центре Киева. В результате перестрелки были ранены охранник Вороненкова и сам нападавший, который позже скончался от ранений. Следствие установило, что преступление совершил гражданин Украины Павел Паршов по предварительному сговору с гражданами Украины Василенко, Лосем, Левенцом и Тарасенко. Лось и Тарасенко задержаны, Василенко и Левенец находятся в розыске.

В октябре 2017 года Луценко назвал заказчика убийства и заявил, что украинские следователи установили всех участников преступной группы. Им оказался, по мнению следствия, подконтрольный ФСБ России криминальный авторитет Владимир Тюрин.

Сайт "Сегодня" ранее писал о главных результатах расследования по убийству Вороненкова. В ГПУ убеждены – убийство российского политика связано с его показаниями о присутствии войск РФ на территории Украины.