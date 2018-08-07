Убийство Вороненкова: суд продлил меру пресечения двоим подозреваемым

По ходатайству защиты подозреваемых по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова состоятся суды присяжных, передает корреспондент "Сегодня".

Первое заседание суда присяжных пройдет уже 10 августа. Также суд огласил даты следующих заседаний – 12 сентября, 21 сентября и 18 октября. Кроме того, меру пресечения в виде содержания под стражей для двоих подозреваемых – Александра Лося и Ярослава Тарасенко, - суд продлил до 5 октября.

Подозреваемый Лось эмоционально отреагировал на такое решение суда.

"Отношение вы видите. Я заявляю, они игнорируют. Это так каждый может сидеть. Детский сад", – заявил Александр Лось.

При этом голодающий подозреваемый Ярослав Тарасенко, как и ранее, не принимает активного участия в заседании суда. Как говорит его мать, он чувствует себя лучше, но продолжает голодовку.

Напомним, Лосю и Тарасенко инкриминируются преступления, совершенные из корыстных побуждений (п.п.6, 11, 12 ст.115 – умышленное убийство, совершенное по заказу, по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений; ч.1 ст.263 – незаконное обращение с оружием – УК Украины).

Однако следствие не исключает другие мотивы совершения преступления его организатором, что будет установлено в ходе досудебного расследования в уголовном производстве в отношении организатора преступления – гражданина РФ Владимира Тюрина и соучастников – Юрия Василенко и Ярослава Левенца.

Как сообщалось, подозреваемый в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Владимир Тюрин объявлен в общенациональный розыск, также его разыскивает и Интерпол. Ему инкриминируют ст.115 ч.2 пп.6, 11 и 12 Уголовного кодекса (умышленное убийство совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений).

Напомним, следствие выяснило, что убийство Вороненкова организовала ФСБ через бывшего гражданского мужа Марии Максаковой, криминального авторитета из Башкирии Владимира Тюрина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что мотивами убийства Вороненкова стали личная месть и политические интересы.