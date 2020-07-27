Участница выборов президента Беларуси не ответила на вопрос о Крыме и Донбассе

Светлана Тихановская призналась, что не имеет собственной политики относительно российской агрессии в Украине

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая ранее вывезла своих детей из страны из-за поступавших в их адрес угроз, не смогла конструктивно объяснить свою позицию в отношении незаконной аннексии Крыма Россией и войны на Донбассе.

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В интервью для Meduza она выступила "категорически против войны", но открыто призналась в отсутствии у себя программы касательно российской агрессии.

"Я понимаю, что вопрос про Крым раскалывает общество. А мне не хотелось бы неосторожными словами кого-то оттолкнуть. Тем более что я не политик, своей главной целью я вижу объединение всех сил для решения главной задачи — смены власти и проведения честных выборов", – сказала Тихановская.

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В случае своей победы она обещает освободить всех политических заключенных и провести новые свободные президентские выборы, на которых "смогут выдвинуться политики, у которых будут четко определенные взгляды, программы".

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"Что касается Донбасса, то там идет война, и это ужасно. Люди не должны гибнуть на войне. Я категорически против войны", – добавила Тихановская.

Напомним, что ранее ее муж, бывший участник президентской гонки и блогер Сергей Тихановский, а также другие кандидаты столкнулись с репрессиями – его и банкира, а также общественного деятеля Виктора Бабарико арестовали. Последнего обвинили в коррупции по делу Белгазпромбанка и отказались регистрировать кандидатом в президенты.

Другой незарегистрированный на выборах кандитат Валерий Цепкало вместе с детьми покинул Беларусь после того, как узнал, что власти готовят его арест.

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