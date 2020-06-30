Ученые вышли на протест против Шкарлета из-за его диссертации (видео)

В то же время премьер-министр Шмыгаль вступился за нового члена правительства

Под Кабинетом министров и Офисом президента прошла акция протеста против назначенного недавно и.о. министра образования Сергея Шкарлета. Активисты обвиняют чиновника в плагиате диссертации.

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Как сообщает "Укринформ", на акцию протеста пришли около 300 студентов и ученых высказаться против назначения Шкарлета исполняющим обязанности министра образования. Отмечается, что подобные акции протеста проходят еще в 12 городах страны.

Активисты пришли с плакатами, на которых написано: "Зачем читать, если можно списать", "Шкарлет = Табачник 2.0", "Нет деградации образования", "Шкарлета – прочь".

В свою очередь представительница антиплагиатной инициативы "Дисергейт" Светлана Вовк отметила, что факт академического плагиата в диссертационной работе Шкарлета доказан.

"Именно наш обличитель разоблачил факт академического плагиата в работе и.о. министра образования ... Академический плагиат неприемлем, это признак паразитизма, вторичности. ... Мы против академического плагиата как проявления деградации высшего образования и науки Украины. Поэтому не место человеку, которого уличили в академическом плагиате, в высоких кабинетах. Мы против негативного отбора кадров, который мы видим на этом примере", – заявила она

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В свою очередь участник митинга старший научный сотрудник Института физики НАНУ Антон Сененко сказал, что ученые протестуют против толерантности академической недоброчесности в Украине.

"Если мы это будем терпеть, то по факту у нас можно сворачивать и науку, и образование, потому что непонятно, как дальше учить студентов – они просто будут списывать. И мы не сможем развивать науку, потому что одни ученые будут воровать у других, и никакого нового знания мы не принесем", – отметил он.

После этого участники акции пошли к Офису президента: сначала правоохранители их не пропускали, и активисты устроили сидячий пикет, но затем пропустили, проверяя металлоискателем.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью BBC Украина рассказал, что кандидатуру Шкарлета в Минобразования выдвинули ректоры высших учебных заведений.

"У него хорошее и ясное видение, имеет менеджерский опыт. Это были характеристики, которые собрания ведущих ректоров давали ему во время встречи с президентом. Мы имели с ним и формальное собеседование, и разговор об общей философии и стратегии развития образования и науки … Исполнение обязанностей министра образования и науки – это шанс кандидата проявить себя, свою стратегию, философию, навыки и профессионализм", – отметил глава правительства.

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Как сообщали новости "Сегодня", 17 июня 2020 года глава правительства зарегистрировал в парламенте проект постановления №3675 о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки. 18 июня парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на эту должность, в результате данный вопрос даже не дошел до сессионного зала, хотя в "Слуге народа" готовы были голосовать.

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