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Удалось решить исторические споры: Зеленский рассказал о переговорах с Дудой

27 января, 14:59

Президент Украины рассчитывает на визит польского лидера

Скриншот

Скриншот

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Накануне президент Владимир Зеленский почтил память жертв Холокоста, а сегодня встретился с лидером этой страны Анджеем Дудой, с которым обсудил сотрудничество между странами и пути решения исторических споров. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции.

По его словам, он договорился с Дудой выстраивать стратегическое партнерство между странами.

"Нам удалось снизить градус эмоций вокруг общего трагического прошлого, и сегодня с открытым сердцем наши страны движутся вперед. Как известно, Украина разблокировала мораторий на поисковые работы (польских захоронений) – польские эксперты провели первые раскопки во Львовской области. Следующим шагом будет восстановление польской стороной поврежденной украинской могилы и взятие ее под защиту", – сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что теперь в отношениях с Польшей делается акцент на том, что объединяет страны. Он привел в пример годовщину Варшавской битвы и отметил, что планируется провести ряд совместных мероприятий по этому поводу, и он надеется, что Дуда посетит Украину.

"Мы также согласовали экономическое сотрудничество – Польша наш четвертый самый большой партнер. Я уверен, что польские инвесторы должным образом оценят реформы и улучшение бизнес-климата в Украине. Со стороны Польши и ее президента услышали поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины", – подчеркнул глава государства.

Как сообщали новости "Сегодня", 26 января в Польше Зеленский встретился с бывшими пленниками нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау. По его словам, для него честь и ответственность встретиться с теми, кто пережил Холокост и пребывание в концлагере.

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Польша Владимир Зеленский Анджей Дуда

Источник: Сегодня

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