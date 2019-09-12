Ударят гривней за прогулы: Рада приняла жесткое решение

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Верховная Рада приняла за основу проект закона о внесении изменений в некоторые законы о лишения права нардепов депутатов на финансовое обеспечение в случае пропуска без уважительных причин заседаний парламента.

Законопроект №1035-2 в первом чтении поддержали 288 нардепов.

Документом предлагают лишать материальных компенсаций на выполнение депутатских полномочий, если нардеп в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии без уважительных причин пропустил более трети пленарных заседаний или более половины заседаний комитета, в состав которого он входит.

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Прекращение выплат за соответствующий месяц будет осуществляться распоряжением председателя парламента по решению регламентного комитета на основании данных регистрации с помощью электронной системы подсчета голосов карточками и сведений об учете рабочего времени нардепов, поданных аппаратом Рады.

Сейчас для регистрации народного депутата через электронную систему достаточно, чтобы его карточка находилась в слоте. Если изменения будут утверждены, помимо вставленной карты, народному депутату придется нажать кнопку "ЗА", чтобы быть зарегистрированным на пленарном заседании.

Законопроект предусматривает, что основанием для начисления выплат нардепу за участие в пленарных заседаниях будет не письменная регистрация, как это происходит сейчас, а регистрация с помощью электронной системы.

Напомним, сегодня большинство в Раде провалило два голосования.

Как сообщали новости "Сегодня", сегодняшнее утреннее пленарное заседание началось с того, что спикеру ВР Дмитрию Разумкову доложили о "кнопкодавстве" в партии "Слуга народа". Он предложил Сергею Литвиненко и Елене Копанчук объясниться. Эти два депутата отказались от зарплаты за "кнопкодавство" и принесли извинения.

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