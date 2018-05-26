Удерживаемый в РФ экс-охранник Яроша присоединился к голодовке Сенцова

Сестра Олега Сенцова заявляет, что заключенный в России украинец Александр Шумков объявил голодовку в знак солидарности.

Об этом Наталья Каплан написала в Facebook.

"Между тем, к голодовке присоединился Александр Шумков, но об этом так мало говорят", – написала сестра Сенцова.

Напомним, незаконно осужденный на 20 лет колонии строгого режима в РФ украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он настроен голодать "до конца", заявил в понедельник, 21 мая, его адвокат Дмитрий Динзе. По его словам, этим голоданием Сенцов пытается добиться не своего освобождения, в которое он уже не верит, а освобождения других политических пленников из российских тюрем.

В России 130 деятелей науки и культуры (среди них – поэт Лев Оборин, писательница Людмила Улицкая, журналист Сергей Пархоменко) выступили с призывом освободить Сенцова. В Кремле отреагировали: пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что информация об обращении будет "принята к сведению, как и те обращения, которые были до сих пор".