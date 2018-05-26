Удерживаемый в РФ экс-охранник Яроша присоединился к голодовке Сенцова

Сегодня, 04:01

Александр Шумков начал голодный протест

Фото: Свободу Олександру Шумкову - FreeShumkov / Facebook
Фото: Свободу Олександру Шумкову - FreeShumkov / Facebook

Сестра Олега Сенцова заявляет, что заключенный в России украинец Александр Шумков объявил голодовку в знак солидарности.

Об этом Наталья Каплан написала в Facebook.

"Между тем, к голодовке присоединился Александр Шумков, но об этом так мало говорят", – написала сестра Сенцова.

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Напомним, незаконно осужденный на 20 лет колонии строгого режима в РФ украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он настроен голодать "до конца", заявил в понедельник, 21 мая, его адвокат Дмитрий Динзе. По его словам, этим голоданием Сенцов пытается добиться не своего освобождения, в которое он уже не верит, а освобождения других политических пленников из российских тюрем.

В России 130 деятелей науки и культуры (среди них – поэт Лев Оборин, писательница Людмила Улицкая, журналист Сергей Пархоменко) выступили с призывом освободить Сенцова. В Кремле отреагировали: пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что информация об обращении будет "принята к сведению, как и те обращения, которые были до сих пор".
Россия, голодовка, украинец, сенцов, экс-охранник

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"Сегодня"

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