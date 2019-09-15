Уголовное производство по заместителю генпрокурора времен Януковича было закрыто

Ренат Кузьмин. Фото: скриншот

Генеральная прокуратура Украины закрыла уголовное производство в отношении бывшего заместителя генпрокурора времен президентства Виктора Януковича, народного депутата Рената Кузьмина, которое было открыто в июле 2014 года.

Как сообщили в ГПУ, отвечая на запрос Радио Свобода, уголовное производство было прекращено 22 августа этого года.

"В связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде и тем, что возможности их получить исчерпаны", – объяснили в прокуратуре.

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Как известно, 6 сентября Министерство внутренних дел сообщило, что Кузьмина сняли с розыска после того, как ГПУ закрыла соответствующее производство.

Кузьмин был заместителем генерального прокурора Виктора Пшонки в период с 2010 по 2013 годы и занимал пост заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны в 2013-2014 годах.

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ГПУ объявила его в международный розыск летом 2014 года по подозрению в организации незаконного задержания экс-министра внутренних дел Юрия Луценко в 2010 году.

Как сообщали новости "Сегодня", 3 июля ЦИК отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы. Правоохранительные органы предоставили Центризбиркому доказательства отсутствия на территории Украины последние пять лет экс-главы Администрации президента и журналиста. Спустя пару дней, 5 июля, соответствующее решение было принято и по Кузьмину. Он баллотировался в парламент по списку партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

В 2017 году прокуратура сообщила о подозрении Кузьмину, которому вменяли совершение уголовного преступления, предусмотренного рядом статей Уголовного кодекса Украины, в частности злоупотребление властью или служебным положением, служебный подлог, а также самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство.

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