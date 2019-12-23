Угроза отмены безвиза с ЕС для Украины: в МИД объяснили

В Украине отвергают мнение о возможной отмене безвизового режима для Украины с ЕС

Фото: facebook.com/UkraineMFA

В Министерстве иностранных дел Украины отвергли предположение о возможной отмене Евросоюзом безвизового режима для украинцев.

Об этом государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц сообщил в интервью изданию "Апостроф".

"Мониторинг, как вы совершенно верно указываете, осуществляется постоянно соответствующими рабочими группами. И последний отчет, который есть в нашем распоряжении, – положительный. Есть определенные рекомендации для украинской стороны, касающиеся не МИД, а других органов государственной власти. Мы о них знаем и работаем над решением. Поэтому я хотел бы предостеречь от панических настроений, которые время от времени всплывают из недр интернета о том, что "все пропало" и "ЕС отменит безвизовый режим". Такой угрозы мы не видим", – отметил Заяц.

По его словам, за 11 месяцев этого года удалось заключить 9 договоров о безвизовом режиме поездок с различными государствами.

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"Вступили в силу 5 международных договоров. В ближайшее время мы готовим заключение соглашения о безвизовых поездках с Гренадой. В следующем году мы надеемся, что нам удастся достичь договоренностей о безвизовом режиме поездок граждан Украины в заморские территории и департаменты Франции – поскольку сейчас безвизовый режим существует только для континентальной части этой страны", – сообщил дипломат.

Кроме того, на данный момент украинская дипломатическая служба активно работает с Мексикой, которая "пользуется значительным спросом со стороны граждан Украины".

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"И продолжаем переговоры с КНР о введении 10-летних виз. А 10-летняя виза – это почти безвиз. Хотя и сейчас в Китае есть несколько территорий, где в течение определенного времени (нескольких суток) граждане Украины могут находиться без виз. Как правило, это приоритетные зоны туристического развития или транзитные крупные аэропорты", – уточнил Заяц.

В этом году Украина поднялась в мировом рейтинге паспортов, заняв 43 место с показателем в 126 стран, в которые украинцы могут попасть без виз.

Молдова, Россия и Беларусь имеют безвизовый режим с 121, 118 и 77 странами соответственно.

Также сообщалось, что с начала действия безвизового режима украинцы осуществили 42,6 млн поездок в страны ЕС. 9,2 млн граждан Украины пересекли границу с биометрическими паспортами, из них почти 3 миллиона украинцев направлялись без виз, с новыми биометрическими паспортами, то есть воспользовались безвизовым режимом.

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