Угроза вмешательства России сохраняется: Гройсман встретился с международными наблюдателями
Глава правительства рассказал иностранцам, какие "сюрпризы" может преподнести Москва
Премьер-министр Владимир Гройсман встретился с международными наблюдателями. К нему на встречу пришли представители Международного республиканского института, Европейской сети организаций наблюдения за выборами (ENEMO) и Национального демократического института, которые будут наблюдать за выборами президента в Украине, сообщает пресс-служба Кабмина.
Глава правительства подчеркнул важность прозрачного и демократичного проведения выборов.
"Это фундаментально важно. Успех будет тогда, когда воля народа будет реализована в результате честных выборов. Это укрепит нашу демократию … Все должны действовать в рамках законов Украины. Мое требование четкое: если будут проявления нарушения закона или попытки вмешаться в процесс, они должны быть немедленно прекращены силами МВД, Национальной полиции", – сказал Гройсман.
Он отметил и вмешательство России в выборы. Премьер считает, что Москва может прибегнуть к эскалации на Донбассе или в Азово-Черноморском регионе, продолжать активное распространение фейков и откровенной дезинформации для воздействия на настроения избирателей.
"Россия пытается вмешиваться в избирательный процесс, используя различные инструменты. Специальные службы этим занимаются", – добавил глава правительства.
Напомним, недавно генеральный прокурор Юрий Луценко встретился с наблюдателями от ОБСЕ. Среди прочего были подняты вопросы правовой базы относительно правонарушений прав избирателей, а также расследование и привлечение к ответственности лиц, которые причастны к этим нарушениям.
Как мы писали, сегодня последний день предвыборной агитации и с 30 марта наступает день тишины. С завтрашнего дня участники президентской гонки не имеют права агитировать за себя украинских избирателей. Этот процесс может возобновиться в случае второго туда выборов.
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