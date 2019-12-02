Угрозы спикера Госдумы РФ Украине: появилась реакция Кремля

Песков напомнил, что внешнюю политику в России формирует не Вячеслав Володин

Дмитрий Песков, Сергей Ларов, Владимир Путин. Фото: Mikhail Klimentyev/REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает "оценочным" скандальное заявление спикера нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина о выходе из состава Украины "ряда областей", на которые в Украине уже отреагировали.

Об этом он заявил во время брифинга 2 декабря, отказавшись давать этому какую-либо оценку.

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"Что касается других оценочных заявлений, то здесь я бы рекомендовал вам обратиться в Государственную думу", – сказал Песков.

На уточняющий вопрос, является ли это мнением высшего военно-политического руководства России, спикер Кремля ответил, что внешнюю политику РФ определяет президент Владимир Путин.

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"Вы знаете, что внешняя политика РФ формулируется по нашей конституции президентом и реализуется в качестве инструментария МИД", – заявил он.

Кроме того, по словам Пескова, в России обеспокоены тем, что украинские делегаты сорвали выступление на форуме ООН по вопросам меньшинств в Женеве незаконно избранного в Госдуму "депутата" от оккупированного Крыма Руслана Бальбека.

Также ранее Песков прокомментировал предстоящую встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в Париже, предложив не завышать ожидания на этот счет. Кроме того, по его словам, на переговорах "Нормандской четверки" может быть принят некий документ. А что на этот счет думает Зеленский, смотрите в видеосюжете:

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