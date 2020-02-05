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Угрозы Зеленскому: нардепа Федину вызвали в ГБР для вручения подозрения

5 февраля, 11:17

Народного депутат подозревают в угрозах убийством президенту

София Федина. Фото: facebook.com/sofiya.fedyna

София Федина. Фото: facebook.com/sofiya.fedyna

Народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина вызывается 6 февраля в Государственное бюро расследований для предъявления ей подозрения в угрозе убийством президенту Украины, сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Так, по поручению генерального прокурора 3 февраля 2020 следователем Государственного бюро расследований на 6 февраля вызвана народный депутат Украины Федина София для проведения процессуального действия – вручения письменного уведомления о подозрении.

Повестка о вызове направлена ​​по адресу ее регистрации, фактического проживания и по месту работы.

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В повестке говорится, что она должна прибыть в четверг в 11:00 в Госбюро расследований по адресу улица Симона Петлюры, 15. Ей будет вручено подозрение в рамках уголовного производства об угрозах президенту Владимиру Зеленскому.

Отмечается, что в случае неприбытия в ГБР без уважительной причины, ее оштрафуют на 0,25-0,5 от размера минимальной зарплаты.

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Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября 2019 года нардеп София Федина вместе с волонтером Марусей Зверобой запустили в соцсетях стрим, в котором комментировали поездку президента в Золотое, где он резко пообщался с ветеранами-добровольцами. Политик и волонтер обсуждали варианты возможной гибели главы государства на Донбассе. В ГБР уже квалифицировали действия Федины и Зверобой по ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины (Угроза убийством в отношении президента Украины). Читайте все подробности скандала с Фединой и Зверобой, связанного с угрозами Зеленскому.

28 ноября в дом Зверобой пришли с обыском детективы Госбюро расследований. Позже сама Зверобой рассказала, что у нее изъяли.

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подозрение ГБР София Федина

Источник: Сегодня

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