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  1. Новости политики

Угрозы Зеленскому: суд принял важное решение по нардепу Федине

12 мая, 16:54

Станислав Кожемякин

Судья отказал прокурору в продлении меры пресечения

Вслед за волонтером Марусей Зверобий киевский суд не стал продлевать меру пресечения и народному депутату Софии Федине, которую обвиняют в угрозах жизни президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом Федина сообщила на своей странице в Facebook, опубликовав постановление Печерского районного суда столицы.

Согласно тексту документа, судья отклонил ходатайство заместителя начальника отдела Офиса Генпрокурора Александра Декайло, который просил продлить срок действия меры пресечения в виде личного обязательства.

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"Постановление оспариванию не подлежит", – гласит решение судьи.

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Кроме того, Федину уведомили о завершении расследования об угрозах в адрес Зеленского, по которому нардеп и Зверобой проходят как подозреваемые. При этом, как отмечается, собранных доказательств достаточно для составления обвинительного акта.

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Напомним, что 10 марта судья Печерского райсуда Киева Кристина Константинова удовлетворила требование прокуратуры об избрании Федине личного обязательства в качестве меры пресечения.

Как уже сообщалось, в конце октября 2019 года София Федина и Маруся Звиробий запустили в соцсетях стрим, в котором комментировали поездку Владимира Зеленского в Золотое. Политик и волонтер обсуждали варианты возможной гибели главы государства на Донбассе. В ГБР квалифицировали их действия по ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины (Угроза убийством в отношении президента Украины). Читайте все подробности скандала с Фединой и Звиробий, связанного с угрозами Зеленскому.

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Печерский райсуд Киева София Федина Маруся Зверобой

Источник: Сегодня

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