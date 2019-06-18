Уильям Тейлор прибыл в Киев: что известно о новом старом посланнике США в Украине

В прошлую каденцию Тейлор заложил новое посольство в Киеве и держал на стене фото Майдана

Уильям Тейлор. Фото: посольство США.

18 июня в Киев прибыл новый представитель США в Украине – Уильям Тейлор, который заменит Кристину Квин на посту временного поверенного США в делах Украины. Об этом сообщило американское посольство на своей странице в Facebook. Он будет руководить американской дипмиссией во время выборов и "переходного периода" в Украине, сообщили в посольстве Соединенных Штатов.

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Нужно отметить, что это уже вторая каденция Тейлора в нашей стране: он уже был послом США в Украине с 2006 по 2009 год. Опытный дипломат, перед последним на данный момент назначением Тейлор занимал должность исполнительного вице-президента Института мира США.

"Я с нетерпением жду того, чтобы возглавить команду посольства США в развитии прочных рабочих отношений с президентом Зеленским и его командой, другими украинскими чиновниками и политическими силами, а также поддержке наших крепких партнерских отношений с общественными организациями и украинским народом. Соединенные Штаты остаются глубоко преданные успеху стабильной, процветающей, демократической и свободной Украины, и мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", – сказал временный поверенный США.

Также в посольстве отметили, что Кристина Квин вернется к своей работе в должности заместителя главы дипмиссии в Украине.

Напомним, что еще 20 мая 2019 года посол США в Украине Мари Йованович завершила работу на своей должности. Накануне завершения каденции Йованович СМИ сообщали, что США вместо нового посла отправят в Украину временного поверенного.

72-летний Уильям Тейлор – выпускник престижной Военной академии США в Вест-Пойнте. Служил офицером пехоты армии США в Германии и Вьетнаме, где дослужился до чина капитана.

В середине 1970-х учился в Гарвардском университете, где получил степень магистра публичной политики. Затем работал в Вашингтоне в штате сенатора Билла Брэдли, заместителем советника по оборонным вопросам в миссии США в НАТО в Брюсселе и в энергетической сфере, в Национальном оборонном университете и в Министерстве энергетики США.

В 1992 пришел на работу в госдепартамент США, в Вашингтоне в ранге посла в качестве координатора правительственной помощи США странам бывшего Советского Союза и Восточной Европы (1992-2002).

После событий 11 сентября 2001 года назначен координатором американской и международной помощи Афганистану (2002-2003), а после иракской кампании стал директором управления по реконструкции Ирака (2004-2005).

В 2005-2006 гг – представитель правительства США в Международном квартете по вопросам размежевания в Иерусалиме.

С 29 мая 2006 года Тейлор занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Украине, верительные грамоты были вручены 21 июня 2006.

Утверждал, что в его кабинете висели фото Майдана и футболка "Шахтера".

21 мая 2009 в Киеве состоялась официальная церемония закладки фундамента нового здания Посольства США в Украине. В мероприятии принял участие Уильям Тейлор, эта церемония стала последним публичным мероприятием с участием Посла Тейлора перед его отъездом в Вашингтон в связи с окончанием трехлетней каденции в Киеве. 23 мая посол завершил свою дипломатическую миссию в Украине.

Женат, воспитывает двоих детей.

Тейлор запомнился рядом антироссийских высказываний. В частности, в кулуарах конференции "Крым после пяти лет российской оккупации", которая прошла 20 марта в Вашингтоне, Тейлор назвал единственный способ вернуть Крым Украине. По его мнению, аннексия полуострова – это не только проблема Украины, но и Запада, и заставить Кремль отказаться от оккупации полуострова может только усиление санкций США и Евросоюза в отношении Москвы.

Кроме того, экс-посол США в Украине рассказывал, как контролировать кремлевскую пропаганду. Тейлор убежден, что недостаточно просто закрыть отдельные пропагандистские телеканалы в Украине. Более важно найти баланс между правдивостью информации и свободой слова.

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