Уильям Тейлор экслюзивно для "Сегодня" рассказал о своей формуле мира для Украины

Наши журналисты были единственным украинским СМИ, кому Временный поверенный в делах США в Украине дал комментарий

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Во Львовской области стартовали международные военные учения "Rapid Trident-2019".

3,5 тыс. военных съехались сюда из стран НАТО и стран-партнеров Альянса.

Две недели Яворовский полигон будет центром совместной боевой подготовки. А тем временем, в Киеве состоялась пресс-конференция главы представительства НАТО в Украине и Временного поверенного в делах США в Украине. "Сегодня" были единственным украинским СМИ, и господин Уильям Тейлор эксклюзивно прокомментировал нам свое видение формулы мира для Украины.

"Решить вопрос Донбасса означает, что россияне должны убраться оттуда, вывести свои войска из Донбасса. Все партии, которые есть в Украине и хотят участвовать в кампании, должны иметь возможность участвовать в выборах на Донбассе. Для этого там должно быть безопасно и спокойно. В следующем году в Украине планируются очередные местные выборы, и я очень надеюсь – они состоятся и на Донбассе. И ОБСЕ будет наблюдать, чтобы все прошло законно, чтобы не было давления со стороны российской стороны и с любой стороны. После этих выборов, по формуле Штайнмайера, берется под контроль участок украинско-российской границы. И контроль над границей между Украиной и Россией, которую признает мировое сообщество, переходит в Украину. Это мое видение формулы Штайнмайера", – заявил Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

Ранее сообщалось, что Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор уверен, что для проведения местных выборов на территориях Донбасса, временно оккупированных Россией, Москва должна сначала вывести оттуда свои войска.

Новости "Сегодня" сообщали, что Уильям Тейлор анонсировал увеличение помощи США на оборону Украины.

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