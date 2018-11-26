Указ о военном положении: Порошенко ввел в действие решение СНБО (дополнено)

Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно чрезвычайных мер по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения в Украине. Об этом говорится в тексте соответствующего указа на сайте главы государства.

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины: "Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения в Украине" (прилагается, тайно, без пункта 12 – несекретно)", – говорится в указе.

Также контроль над выполнением возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова, а указ вступит в силу с момента его опубликования.

Своим решением СНБО констатирует, что действия Российской Федерации против кораблей ВМС Украины, которые имели тяжелые последствия, составляют преступление вооруженной агрессии.

Указом признается необходимым введение в Украине особого правового режима (военного положения) для создания условий по отпору вооруженной агрессии РФ.

СНБО поручило соответствующим органам власти обратиться к гарантам безопасности Украины по Будапештскому меморандуму с предложением немедленно организовать консультации по поводу акта вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Министерству иностранных дел поручено инициировать заседания в СБ ООН, ОБСЕ, а также организовать консультации президента Украины с европейским руководством.

В свою очередь, силовикам поручили:

организовать противовоздушную оборону Украины с целью прикрытия важных государственных объектов, промышленных районов, административных центров государства и группировок войск от ударов с воздуха;

предусмотреть меры частичной мобилизации, организовать и провести учебные сборы с резервистами оперативного резерва в необходимых объемах;

для СБУ – принять безотлагательные меры по усилению контрразведывательного, антитеррористического и контрдиверсионного режимов, информационной безопасности.

Отметим, что само решение о военном положении сегодня должна рассмотреть Верховная Рада. Парламент также должен будет определить на какой срок и на каких территориях оно будет введено.

Как рассказывал в комментарии сайту "Сегодня" координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, закон о правовом режиме военного положения очень гибкий, он не обязывает вводить все пункты. Поэтому на повестке парламента будет стоять главный вопрос – какие пункты вводить.

Читайте подробней, как военные могут взять власть в свои руки, в материале "Сегодня": "Что нужно знать о военном положении-2018 в Украине".