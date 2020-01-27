Указа Путина нет: в Кремле уточнили ситуацию по Суркову

Помощник Путина решил уйти из Кремля, однако его еще не уволили

/ Фото: kremlin.ru

Отставка помощника президента РФ Владислава Суркова из Кремля еще не одобрена Владимиром Путиным, поскольку нет соответствующего указа. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что Сурков в Кремле действительно курировал украинское направление, но спикер Кремля не стал комментировать, насколько тот успешно справлялся со своей работой.

"Пока могу сказать, что указа об освобождении Суркова от его обязанностей до сих пор не было. Ситуация де-факто остается такая, что он пока продолжает оставаться помощником президента РФ Владимира Путина. Вопросами Украины в Администрации президента РФ занимается де-юре помощник президента РФ Владислав Сурков, по мере необходимости занимается этой темой помощник президента РФ Юрий Ушаков вместе с управлением по международным делам, а при необходимости – другие подразделения, как это всегда бывает в АП. Еще раз повторяю – указа нет, без указа обсуждать отставки и предвосхищать их мне не хотелось бы", – сказал Песков и добавил, что не знает, ходит ли Сурков на работу.

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В то же время пресс-секретарь Путина подчеркнул, что сейчас пока уточняется круг обязанностей нового куратора Донбасса Дмитрия Козака в Кремле.

"Речь идет об Администрации президента, и здесь все занимаются тем, чем уполномочивает глава государства. Как президент решит, так и будет", – добавил Песков.

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Как сообщали новости "Сегодня", 25 января стало известно о неожиданном уходе помощника президента РФ Владислава Суркова с госслужбы, тем самым он больше не будет курировать т.н. "Л/ДНР". Ожидается, что в вопросах Украины его заменит заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак. Читайте подробнее, что известно о новом кураторе так называемых Л/ДНР.

Отметим, что Сурков ушел якобы из-за изменения политики Кремля по отношению к Украине. Однако Дмитрий Песков дал понять, что Москва ничего не меняла.

А тем временем директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в комментарии сайту "Сегодня" спрогнозировал, грозит ли "Л/ДНР" кадровая встряска после отставки Суркова. По его словам, новый куратор Донбасса Козак может взять на себя и политические вопросы.

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