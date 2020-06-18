Украина, благодаря новому статусу, будет больше участвовать в учениях НАТО – Столтенберг

С предоставлением статуса партнера с расширенными возможностями Киев еще больше приблизился к альянсу.

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду на видео-пресс-конференции по окончании первого дня заседания министров обороны стран-членов Северо-Атлантического альянса, которая также проходит в видео режиме по причине ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

"Я бы хотел поздравить Украину с признанием ее Северо-Атлантическим Советом, всеми союзниками по НАТО партнером с расширенными возможностями. Это важный шаг в партнерстве между НАТО и Украиной и является признанием взноса Украины в миссии и операции НАТО", – отметил он.

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По словам генсека альянса, как партнер с расширенными возможностями, Украина "выиграет от усиленного доступа к программам взаимосовместимости, программам, в которым мы развиваем наши способности работать вместе, оперировать вместе".

"Они (украинцы) повысят доступ к натовским учениям, к большему обмену информацией, включая выводы из различных оценок, которые мы делаем в НАТО. Они приблизятся еще ближе к НАТО, как это у нас с другими партнерами расширенных возможностей – Финляндией, Швецией, Грузией, Иорданом и Австралией. К этому списку мы добавили Украину", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что новая Программа расширенных возможностей позволит Украине не только получить военную выгоду от партнерства с НАТО, но и сможет оперативней информировать союзников об агрессивных планах России против нашей страны, чтобы разоблачать Кремль на международном уровне. Об этом идет речь в нашем материале: "Подарок" Путину: что получит Украина от сближения с НАТО".

В свою очередь у Путина отреагировали на усиление партнерства Украины с НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечает, что Россия обеспокоена приближением НАТО к ее границам.

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