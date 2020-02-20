Украина будет давить на Иран, если он не будет сотрудничать из-за катастрофы самолета — МИД

Украинская сторона исходит из того, что Иран не обладает техническими возможностями для расшифровки поврежденных бортовых самописцев.

Украина готова добиваться оказания международного давления на Тегеран в случае недостаточного взаимодействия с его стороны в установлении обстоятельств крушения в Иране самолета Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины". Об этом глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил в интервью телеканалу Bloomberg.

Он подчеркнул, что украинская сторона исходит из того, что Иран не обладает техническими возможностями для расшифровки поврежденных бортовых самописцев. "Но мы напоминаем, что есть несколько стран, которые готовы в этом помочь, например Франция, — сказал Пристайко. — Украина, как непосредственный владелец самолета и черных ящиков, должна первой получить доступ к ним". При этом он напомнил, что по итогам их встречи с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом на полях 56-й Мюнхенской конференции по безопасности было принято решение о том, что при вскрытии самописцев будут присутствовать украинские специалисты.

"В нашем распоряжении есть некоторые инструменты для того, чтобы немного подтолкнуть их в случае, если они не будут сотрудничать в должной мере", — отметил министр иностранных дел Украины. При этом он подчеркнул, что речь идет в первую очередь о "международном давлении" на Тегеран. "Пока мы наблюдаем хорошее взаимодействие с иранской стороной ", — заключил глава внешнеполитического ведомства.

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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил готовность Тегерана сотрудничать с Киевом при расследовании обстоятельств катастрофы украинского самолета. Соответствующее заявление он сделал в субботу на встрече министров иностранных дел стран, имеющих отношение к катастрофе, на полях 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.

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При этом Канада требует передачи Ираном Франции "черных ящиков" сбитого украинского самолета.

Ранее в Тегеране заявили, что бортовые самописцы разбившегося самолета очень повреждены и на их обработку может уйти до пяти месяцев. Однако, по данным СМИ, "черные ящики" находятся в куда лучшем состоянии, чем хотели показать иранцы.

Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео" .

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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