Украина будет искать партнеров для усиления Совета Европы – Разумков

По словам спикера, очень важно, чтобы было понимание того, что происходит на Востоке Украины

Дмитрий Разумков. Архивное фото: REUTERS/Gleb Garanich

Украина будет искать партнеров для усиления Совета Европы. Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, который ранее отметил, что Киев обеспокоен подрывом эффективности ключевых органов СЕ, заявил на встрече со спикером шведского Риксдага Андреасом Норленом, передает пресс-служба украинского парламента.

"Хочу поблагодарить за поддержку, которую мы ощущаем в вопросах территориальной целостности и суверенитета Украины. Важной для нас является поддержка и в Совете Европы", – отметил председатель Верховной Рады.

Разумков также напомнил о скандальном возвращении российской делегации в Совет Европы.

"Для нас непонятна ситуация, связанная с возвращением делегации Российской Федерации, которая не выполняет свои обязательства. Досадной является и ситуация с полномочиями украинской делегации. Это не отвечает нормам и базовым принципам работы Совета Европы, как не отвечает и ее нормативным базисам", – сказал Разумков.

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"Мы будем искать партнеров, чтобы усиливать Совет Европы, потому что это действительно важно для демократии и соблюдения прав человека на территории всей Европы. Но также нужно учитывать аспекты территориальной целостности и защиты национальных интересов", – добавил спикер.

По его словам, очень важно, чтобы было понимание того, что происходит на Востоке Украины.

"Надеюсь, что людей и государств с хорошей памятью в Совете Европы будет становиться все больше", - отметил он.

Ранее сообщалось, чтов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) создали коалицию в поддержку Украины.

Напомним, 25 июня на заседании ПАСЕ 118 голосами было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса.

Как сообщали новости "Сегодня", украинская делегация отказалась ехать на осеннюю сессию ПАСЕ из-за возвращения туда России. Глава делегации Украины Елизавета Ясько отмечала, что едет в Страсбург с неофициальным визитом в качестве гостя. Глава украинской делегации прокомментировала возвращение России в ПАСЕ.

Политологи Александр Палий и Антон Кучухидзе в комментарии сайту "Сегодня" объяснили, выиграет или потеряет Украина от демарша в ПАСЕ.

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