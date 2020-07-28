Украина будет пускать китайцев без виз: Зеленский подписал указ

Глава государства одобрил безвиз для еще одной страны мира

Недавно президент Владимир Зеленский одобрил безвизовый режим для шести стран, а теперь еще и граждане Китая смогут ездить к нам без виз.

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Глава государства подписал соответствующий указ № 295/2020, опубликованный на сайте ОПУ.

Согласно документу, на период с 1 августа 2020 года до 31 января 2021 года вводится безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через нашу территорию для граждан Китайской Народной Республики, въезжающих с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней.

Зеленский отмечает, что это решение послужит развитию дружеских отношений между Украиной и КНР, а также активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма.

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Кабинет министров должен принять меры, вытекающие из настоящего указа, а сам указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Отметим, что еще весной начали ходить разговоры, что безвизовый режим Украины с Евросоюзом под угрозой из-за пандемии COVID-19. Теперь появилась новая угроза – один из последних принятых Радой законов и еще один внесенный законопроект. Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала нам, какие законопроекты ставят под угрозу Ассоциацию и безвиз с ЕС.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью сайту "Сегодня" заявлял, что у ЕС нет никаких претензий к безвизу с Украиной.

Дмитрий Кулеба Видео: Сегодня

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