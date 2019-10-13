Украина дала разрешение на эксгумацию польских захоронений

В Киеве рассчитывают на аналогичные действия со стороны Варшавы

Вадим Пристайко / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Украина дала первые разрешения на эксгумацию польских захоронений, которые находятся на территории нашей страны. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает Радио Свобода.

По словам чиновника, Украина готова пойти навстречу Польше в вопросах исторической памяти, но ждет ответных шагов и от Варшавы.

"Есть уже первые подвижки в этом направлении. Есть первые разрешения на проведение этих работ. Мы надеемся, что это немного разблокирует всю ситуацию", – заявил Пристайко.

Глава МИД также добавил, что позиция украинской стороны в этом вопросе является принципиальной.

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"Мы тоже напоминаем о существовании наших вопросов к исторической памяти на территории нынешней Польши. И мы готовы двигаться, но требуем к себе соответствующего отношения и ожидаем шаги навстречу", – подчеркнул он.

Напомним, ранее представители Украины заявляли, что мораторий на эксгумацию польских захоронений может быть снят после того, как польская сторона предоставит свое видение легализации и восстановления украинских памятников на территории Польши.

В свою очередь польское руководство не раз заявляло о важности решения вопроса эксгумации. Так, например, глава МИД Польши Яцек Чапутович не раз настаивал на отмене моратория Украиной.

"Требованием польской стороны является отмена непонятного для нас в связи с цивилизационными стандартами запрета на эксгумацию останков польского населения. Мы надеемся на правильное решение украинской стороны в этом отношении", – говорил он.

В то же время Павел Климкин, будучи министром иностранных дел, когда разгорелся этот скандал, рассказывал, как решить исторический спор. Он считает, что Киеву и Варшаве нужно совместно работать над эксгумацией польских захоронений в Украине, чтобы потом не было никаких обвинений другу друга.

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