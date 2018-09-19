Украина до 27 сентября сообщит России о прекращении действия Договора о дружбе

Сегодня, 17:00

Также установлен срок представления президенту проекта закона о прекращении действия Договора

Фото: ТВ Центр
Фото: ТВ Центр

Кабинет министров на сегодняшнем заседании утвердил план по организации выполнения решения СНБО по прекращению Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией.

Так, согласно утвержденному плану, правительство дало срок Министерству иностранных дел до 27 сентября сообщить Москве о прекращении действия Большого договора.

Также до 22 октября МИД совместно с Министерством финансов, Министерством юстиции и Министерством экономического развития должен внести на рассмотрение президента Украины проект закона о прекращении действия Договора с Россией.

Напомним, сегодня вступило в силу решение СНБО о прекращении действия Договора о дружбе, который на днях подписал и президент.

В свою очередь в МИД РФ лицемерно отреагировали на прекращение Договора о дружбе. В ведомстве считают, что нанесен "колоссальный урон не только российско-украинским отношениям, но и национальным интересам самой Украины".

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (т.н. "Большой договор"), в котором закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга, был подписан в 1997 году. В 2008 году соглашение было автоматически продлено на 10 лет. То есть в этом году заканчивается срок действия договора.
Кабмин, Россия, СНБО, договор о дружбе

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"Сегодня"

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