Украина должна изменить тактику по вступлению в НАТО: Кулеба объяснил новый план

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В Украине уже начинают требовать от власти объяснений из-за пересмотра отношений с НАТО. Однако вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба отметил, что Киев не отказывается от курса на Альянс, а лишь должен изменить тактику действий.

Об этом он сказал в комментарии "Радио Свобода".

По его словам, Украине должна переориентироваться от политических заявление на реальные достижения в совместимости украинской армии с войсками Альянса.

"Новая тактика заключается в том, что после того, как в 2008 году не была положительно воспринята представленная ​​Украиной заявка о присоединении к Плану действий по членству (ПДЧ) и по сей день ничего кардинально в этом вопросе не изменилось, мы пока не имеем шансов получить ПДЧ. Поэтому, мы сейчас должны сосредотачиваться не на том, чтобы подавать очередную заявку (в то время как еще предыдущая остается в силе), а сосредоточиться на том, чтобы осуществлять те внутренние реформы, вводить те стандарты НАТО, которые позволят нам достичь совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО. То есть, тактика в том, чтобы двигаться к членству в НАТО через непосредственную фактическую интеграцию, а не через политические заявления", – сказал Кулеба.

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Вице-премьер дал понять, что изменение планов не означает сворачивание евроатлантического курса Украины.

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"Наоборот, мы обсуждаем необходимость активизации сотрудничества, решение проблем и возможности быстрого движения вперед", – добавил чиновник.

Отметим, что в Европе также считают чуть ли не пустой тратой времени получение Украиной ПДЧ. Так, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен рассказал в интервью сайту "Сегодня" рассказал, на что не стоит тратить время Украине в вопросе вступления в Альянс.

В свою очередь пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко также в интервью сайту "Сегодня" напоминал, что в декабре на саммите НАТО мы должны подписать условия предоставления Украине ПДЧ.

План действий по членству в НАТО (Membership Action Plan) — программа по принятию новых членов в НАТО. Начата в апреле 1999 года. Предназначена для помощи странам, которые планируют стать членами НАТО. Программа предусматривает получение странами-кандидатами обратной связи по поводу их действий, связанных с подготовкой к членству в НАТО и соблюдением стандартов НАТО, по всем основным направлениям (политическому, экономическому, военному, правовому и т. д.)

Напомним, 11 лет назад на печально известном Бухарестском саммите в 2008 году Украину отказались присоединить к Плану действий по членству в НАТО. Во многом из-за России решение заблокировали Германия и Франция. Тогда в столице Румынии состоялся ужин глав государств стран-членов НАТО. Он прошел после переговоров президента США Джорджа Буша, настаивавшего на принятии Украины в План действий по членству в НАТО, и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель. Ужин глав государств должен был стать решающей встречей. Предоставление Украине ПДЧ заблокировали Франция и германия в угоду РФ. Однако президент РФ Владимир Путин, обращаясь к Бушу, сказал, что "Украина – это даже не государство", заблокировали Германия и Франция в угоду России. Официальная же версия отказа звучала как "вступление Украины в НАТО не поддерживает народ". Действительно, по данным опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с КМИС, лишь 15% украинцев в 2005 году высказывались "за" интеграцию в ряды Альянса, 45% были против. Кардинально не изменилось отношение к НАТО и в 2008 году: лишь 17,5% украинцев поддерживали идею вступления в НАТО, против были 55,5% опрошенных. Как стало известно после окончания мероприятия, вопрос о предоставлении нашей стране ПДЧ решили с формулировкой "допуск без присоединения". Это означает, что Украина может принимать участие во всех мероприятиях НАТО без права консенсуса. То есть наша страна имеет право участвовать в операциях Альянса, но не может влиять на его решения.

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