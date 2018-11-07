Украина должна ответственно сохранять двухпартийную поддержку США – Маркиян Лубкивский

Дипломат призвал не повторять ошибки 2016 года и не отдавать предпочтение одной политической силе в США

В оценке состоявшихся в США промежуточных выборов Украина не должна повторить ошибку 2016 года при избрании американского президента и сохранить поддержку как Демократической партии, так и Республиканской. Так прокомментировал предварительные результаты выборов в Конгресс США дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, заместитель лидера движения "Справедливость" Маркиян Лубкивский.

"Нам вместе со стратегическими партнерами, а прежде всего США, следует работать над усилением санкций против России для полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, ее возвращение к мирной жизни", – отмечает дипломат.

По мнению Лубкивского, украинским властям стоит быть максимально осмотрительными при оценках результатов выборов в США, не повторяя ошибок 2016 года.

Он убежден, что предыдущие результаты выборов свидетельствуют о том, что Украина может и должна сохранить поддержку нашего стратегического партнера, которым является США, в жизненно важных вопросах противодействия агрессору и продвижении к членству в НАТО.

"Главной задачей для Украины остаются сегодня реальные внутренние перемены к лучшему, которые бы почувствовали украинцы. От этого во многом зависит международная поддержка Украины", – подытожил он.

Отметим, во вторник в США состоялись промежуточные выборы. В результате этого голосования будут переизбраны 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса, 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов. Промежуточными они называются потому, что проводятся через два года после предыдущих президентских выборов и за два года до следующих.

По предварительным данным, Демократическая партия США впервые за восемь лет вернула контроль над Палатой представителей, а Республиканская партия сохранила перевес в Сенате. Американский лидер Дональд Трамп признал поражение республиканцев и уже поздравил демократов с победой.

Выборы в США уже прокоментировал и президент Украины Петр Порошенко. Он отметил важность поддержки Украины двух партий и не стал делать акцент на демократах или республиканцах.