Украина должна представить Европарламента свою позицию в "газовой войне" – евродепутат

Депутат Европарламента Элмар Брок предложил, чтобы Украина во время сессии ЕП на следующей неделе донесла свою позицию в очередной "газовой войне".

Об этом он сказал во время встречи с руководителем миссии Европейского парламента по оценке потребностей Верховной Рады Украины, президентом Европарламента (2002-2004 гг.) Пэтом Коксом и вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе, сообщает Правительственный портал.

"Мы знаем, что Россия пытается посеять сомнения относительно надежности Украины как транзитера газа в Европу. Но всем нам нужно услышать и позицию Украины, получить реальные доказательства и аргументы о нарушении Россией договоренностей для того, чтобы принять решение относительно дальнейшего сотрудничества с ней", – отметил евродепутат.

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В свою очередь Климпуш-Цинцадзе заявила, что Россия в который раз показала, что использует газ как инструмент политического давления, как оружие в своей гибридной войне, и это угроза не только для Украины, но и для всей Европы. "Это должно подтолкнуть страны ЕС к тому, чтобы трезво оценить угрозы и окончательно отказаться от "Северного потока-2", – отметила она.

Кроме того, во время встречи подчеркивалось о том, що евроинтеграция в Украине должна быть вынесена за грани политической борьбы. "Общество должно сформировать такой мощный запрос на евроинтеграцию, который ни один из украинских политиков или членов правительства не сможет проигнорировать. Тогда правительство и парламент не будут иметь иного выхода, как вместе работать над принятием евроинтеграционных законопроектов", – отметил Пэт Кокс.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" компенсировать НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 млрд долл. за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК 2,56 млрд. долл.

В ответ Россия отказалась начать поставки газа в Украину с 1 марта. Причем "Газпром" сделал это в морозы и предупредил о своем решении за 15 минут до запланированного старта поставок. Более того, российская сторона снизила давление газа на входе в украинскую "трубу" до критических уровней. Это поставило под угрозу не только обеспечение Украины теплом, но и транзит газа в ЕС, где тоже ударили морозы.

Украина сразу же предупредила ЕС о попытках России сорвать транзит и начала искать способы компенсировать внезапную потерю российского импорта.

Климпуш-Цинцадзе подробнее проинформировала политика о ситуации с правительственно-парламентской "дорожной картой" по имплементации положений Соглашения об ассоциации и относительно политической ситуации вокруг основных законопроектов.