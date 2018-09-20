Украина должна разрушить стратегический план России по снятию санкций – Порошенко

Сегодня, 11:29

Кремль и его союзники пытаются убедить международное сообщество в неспособности Украины выполнять свои обязательства

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Сегодня на Западе понимают, что Россия – это угроза всему цивилизованному миру. Об этом президент Петр Порошенко сказал во время своего выступления в Верховной Раде с посланием к депутатам.

"Кто-то обижается, что санкции за аннексию Крыма более мягкие, чем за химическую атаку в Солсбери. ... Но очень важно, что санкции против России связаны теперь не только с Украиной. Это подтверждает, что Россия не только наша проблема, но и угроза всему цивилизованному миру", - сказал он.

По мнению Порошенко, Украина должна разрушить стратегический план России по снятию или смягчению в 2019 году санкций.

Президент считает, что риск смягчения санкций сохраняется.

"Кремль и его союзники пытаются убедить международное сообщество в неспособности Украины выполнять свои обязательства", - сказал он.

"То, что Россия так настойчиво борется с санкциями, свидетельствует только об одном – они действуют. Поэтому рубль падает даже при росте цен на нефть. Российская власть вынуждена повысить пенсионный возраст… Она пошла на повышение НДС. Это и есть цена агрессии", - сказал Порошенко.

По его словам, работа на санкционном фронте позволяет выиграть время на развитие армии и переход на контрактную службу.

Ранее Порошенко заявил, что в настоящее время главная задача для Украины – не свернуть с курса из-за выборов и конвертировать экономические успехи в повышение уровня жизни украинцев. Об этом президент Петр Порошенко сказал во время своего выступления в Верховной Раде с посланием к депутатам.

Напомним, 3 сентября Порошенко зарегистрировал в Раде проект закона № 9037 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)".

Проект закона определен президентом как безотлагательный.

Ранее президент рассказывал, что мечтает о вступлении Украины в Европейский Союз и НАТО до 2030 года. При этом постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон заявила, что в НАТО осознают, что реакция Российской Федерации на присоединение Украины к Альянсу не будет положительной.
Россия, Верховная Рада, Порошенко, санкции

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"Сегодня"

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