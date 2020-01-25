Украина – это следующая сверхдержава в новой Европе – Саакашвили

Политик уверен, что без успехов Украины Евросоюз не будет развиваться

Без Украины Европа не сможет развиваться, заявил третий президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире телеканала "Украина 24", в проекте с известным журналистом и ведущим Тиграном Мартиросяном.

"В любом случае, Украина – следующая большая звезда европейской экономики. Я уверен, что это следующая сверхдержава новой Европы. Без успехов Украины Европа не будет никуда развиваться. Потому что Европе нужны новые горизонты. Так она усиливалась всегда – за счет чего-то нового. Европа попыталась в сторону Турции расширяться, но не получается. Единственное, куда она может реально расширяться – это "Восточное партнерство", и в первую очередь – Украина", – заявил Михаил Саакашвили.

Михаил Саакашвили поддержал выступления Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Правильными были посылы Зеленского, что, мол, давайте, принимайте нас как равных. Какие конкурентные преимущества у Украины по сравнению с другими странами? Чем может Украина взять? У нас должны быть законы проще, чем в Европе, процедуры проще чем в Европе, налоги – ниже, чем в Европе. Все остальные бюрократические вещи – минимальные, у нас должна быть таможня круче, чем в Европе, финансовая система – более открытая, чем в Европе, а не просто слепо копировать", – сказал Михаил Саакашвили.

В контексте этого Михаил Саакашвили поддержал также заявление Давида Арахамии о том, что Украине следует временно отказаться от гармонизации законодательства с ЕС.

"Сначала пусть запустят нас на рынок… Если мы просто слепо возьмем все, и не учтем свои интересы, нас никто не будет уважать, мне так кажется," – заявил Михаил Саакашвили.

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