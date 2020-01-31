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"Украина – это важная страна": Помпео выступил с заявлением

31 января, 14:53

Американский дипломат доволен сегодняшними переговорами с Зеленским

/ Фото: president.gov.ua

Госсекретарь США Майк Помпео после встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил, что Украина является бастионом между свободной Европой и российским тоталитаризмом. Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

Первым делом он вспомнил, что уже приезжал в Украину в 2015 году в качестве директора Центрального разведывательного управления США. Сегодня у мемориальной Стены памяти на Михайловской площади он почтил память погибших на Донбассе украинцев.

Также госсекретарь отметил, что ему понравились сегодняшние переговоры с Зеленским и указал на важность Украины для Европы.

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"Украинский народ должен знать, что Соединенные Штаты понимают, что Украина – это важная страна. Она не просто является географическим центром Европы, это бастион между свободой и тоталитаризмом в Восточной Европе. Сегодня я здесь нахожусь с четким сообщением: Соединенные Штаты считают, что борьба Украины за свободу, демократию и процветание является доблестной. Наше обязательство – поддерживать это, не отказываться от этого", – заявил Помпео.

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Как сообщали новости "Сегодня", на этой же пресс-конференции Владимир Зеленский объяснил, повлияет ли импичмент Трампа на дружбу США с Украиной. Отношения между странами выходят на новый уровень, уверен президент.

Также Зеленский назвал условия для встречи с Трампом. По его словам, он готов ехать в Вашингтон с официальным визитом хоть завтра, однако встреча с американским президентом должна быть выгодной для Украины, а не ехать туда ради политического туризма.

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США Майк Помпео

Источник: УНИАН

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