Украина готова к переговорам с ЕС по усилению торговли – Гройсман

Сегодня 43% экспорта Украина продает на рынок Европейского Союза

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина готова к переговорам с ЕС по усилению торговли в 2020 году

Украина готова к переговорам с Европейским союзом по усилению торговли в 2020 году и реализации новых возможностей. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Сегодня 43% экспорта мы продаем на рынок ЕС. У нас есть соглашения о зоне свободной торговли. В 2018 году мы пересматривали квоты (экспортные) и увеличивали их. В 2020 году открывается возможность пересмотреть условия торговли, и мы работаем над тем, чтобы еще расширить объем и горизонт торговли. От этого выиграет каждый гражданин. Это мой приоритет", – сказал Гройсман в эфире на одном из украинских телеканалов.

Мы также писали, что на саммите Украина-ЕС 8 июля были подписаны договора о финансировании пяти проектов: поддержке реформ и евроинтеграции Украины, гражданского общества и культуры, проектов "U-LEAD" и "Антикоррупционная инициатива", а также программы поддержки ЕС для востока Украины.

Саммит Украина – Европейский Союз является одной из самых важных тем. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

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