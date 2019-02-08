Украина готова к проведению слушаний по делу "Украина против России (Крым)" – Минюст
В ЕСПЧ уже направили запрос с просьбой назначить дату слушаний
Украина полностью готова к проведению публичных слушаний по делу "Украина против России (Крым)" и представительства интересов государства в Европейском суде по правам человека. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.
Как отметил заместитель министра юстиции – уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина, Секретариат уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека направил запрос в ЕСПЧ с просьбой назначить дату слушания в кратчайшие сроки.
"Секретариат уполномоченного по вопросам Европейского суда по правам человека получил от суда сообщение о переносе даты устных слушаний по делу "Украина против России (Крым)", которые ранее были назначены на 27 февраля 2019 года. В ответ Секретариат направил соответствующий запрос в ЕСПЧ с просьбой назначить в кратчайшие сроки новую дату слушания. Сейчас ожидаем ответной реакции от ЕСПЧ", – отметил Лищина.
Он заверил, что как только Большая палата ЕСПЧ примет решение о новой дате слушания, в кратчайшие сроки сообщат об этом СМИ и общественности и пригласят на них журналистов.
Кроме того, Лищина напомнил, что на данный момент в Европейском суде находятся пять межгосударственных дел "Украина-Россия", которые связаны с агрессией Российской Федерации:
1) "Украина против России" о нарушениях прав человека на территории АР Крым в результате аннексии РФ,
2) "Украина против России" о нарушениях прав человека на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей,
3) "Украина против России" по фактам похищения на территории Донецкой и Луганской областей детей-сирот и детей-инвалидов представителями террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" и их незаконного или фактического перемещения на территорию России,
4) "Украина против России" о нарушении Россией прав украинских политических заключенных
5) "Украина против России" о захваченных украинских моряках.
Напомним, в ноябресостоялось экстренное заседание Европейского суда по правам человека, в ходе которого Страсбургский суд принял решения по захваченным российскими ВМС в Керченском проливе украинским морякам.
Кроме того, в январе депутаты ПАСЕ приняли резолюцию, в которой призвали Россию немедленно освободить арестованных украинских моряков по обвинению якобы в незаконном пересечении границы.
Мы также писали о намерении адвокатов украинских моряков обратиться в ЕСПЧ. По словам крымского адвоката Эдема Семедляева, это возможно, поскольку украинцы на каждом этапе судебного процесса заявляли, что считают себя военнопленными.
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