Украина готова к проведению слушаний по делу "Украина против России (Крым)" – Минюст

В ЕСПЧ уже направили запрос с просьбой назначить дату слушаний

Фото: allmoldova.com..

Украина готова к проведению слушаний по делу "Украина против России (Крым)" – Минюст //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/993/a7d/5c4993a7d2b8c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/993/a7d/5c4993a7d2b8c.jpg 2019-02-08T11:56:00+02:00 Политика В ЕСПЧ уже направили запрос с просьбой назначить дату слушаний

Украина полностью готова к проведению публичных слушаний по делу "Украина против России (Крым)" и представительства интересов государства в Европейском суде по правам человека. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Как отметил заместитель министра юстиции – уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина, Секретариат уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека направил запрос в ЕСПЧ с просьбой назначить дату слушания в кратчайшие сроки.

"Секретариат уполномоченного по вопросам Европейского суда по правам человека получил от суда сообщение о переносе даты устных слушаний по делу "Украина против России (Крым)", которые ранее были назначены на 27 февраля 2019 года. В ответ Секретариат направил соответствующий запрос в ЕСПЧ с просьбой назначить в кратчайшие сроки новую дату слушания. Сейчас ожидаем ответной реакции от ЕСПЧ", – отметил Лищина.

Он заверил, что как только Большая палата ЕСПЧ примет решение о новой дате слушания, в кратчайшие сроки сообщат об этом СМИ и общественности и пригласят на них журналистов.

Кроме того, Лищина напомнил, что на данный момент в Европейском суде находятся пять межгосударственных дел "Украина-Россия", которые связаны с агрессией Российской Федерации:

1) "Украина против России" о нарушениях прав человека на территории АР Крым в результате аннексии РФ,

2) "Украина против России" о нарушениях прав человека на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей,

3) "Украина против России" по фактам похищения на территории Донецкой и Луганской областей детей-сирот и детей-инвалидов представителями террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" и их незаконного или фактического перемещения на территорию России,

4) "Украина против России" о нарушении Россией прав украинских политических заключенных

5) "Украина против России" о захваченных украинских моряках.

Напомним, в ноябре состоялось экстренное заседание Европейского суда по правам человека , в ходе которого Страсбургский суд принял решения по захваченным российскими ВМС в Керченском проливе украинским морякам.

Кроме того, в январе депутаты ПАСЕ приняли резолюцию, в которой призвали Россию немедленно освободить арестованных украинских моряков по обвинению якобы в незаконном пересечении границы.

Мы также писали о намерении адвокатов украинских моряков обратиться в ЕСПЧ . По словам крымского адвоката Эдема Семедляева, это возможно, поскольку украинцы на каждом этапе судебного процесса заявляли, что считают себя военнопленными.

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