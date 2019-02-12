Украина готова к встрече в "нормандском формате" на Мюнхенской конференции – МИД

Последний раз переговоры в «нормандском формате» состоялись из-за нападения россиян в Керченском проливе

Фото из открытых источников.

Украина готова к встрече в "нормандском формате" на Мюнхенской конференции – МИД //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2d1/9bb/5c62d19bbf415.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2d1/9bb/5c62d19bbf415.jpg 2019-02-12T16:02:00+02:00 Политика Последний раз переговоры в «нормандском формате» состоялись из-за нападения россиян в Керченском проливе

Украина готова к новым переговорам по урегулированию ситуации на Донбассе в "нормандском формате" уже на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится на днях. Об этом заявила на брифинге спикер Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко.

По ее словам, Киев регулярно ведет переговоры с французской и немецкой сторонами.

"Пока у нас нет официальной информации о том, когда такие переговоры могут состоятся. Со своей стороны Украина готова к таким консультациям на любой международной площадке, будь то международная конференция в Мюнхене или Париж. Мы ведем переговоры с нашими партнерами по "нормандскому формату" – Францией и Германией на постоянной основе – постоянно обсуждаем дальнейшее продвижение в рамках Минска", – сказала Зеленко.

Напомним, последний раз переговоры по Украине проходили в декабре прошлого года – тогда в "нормандском формате" обсудили Керченский кризис в связи с нападением россиян на украинские корабли в Керченском проливе.

В то же время отметим, что уже не раз озвучивалось мнение, что переговоры в этом формате нужно оживить новым участником. Так, в комментарии сайту "Сегодня" глава правления организации "Майдан иностранных дел", эксперт по внешней политике и безопасности Богдан Яременко объяснил, даст ли расширение "нормандской четверки" нужный результат.

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