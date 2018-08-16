Украина готова отдать РФ 11 диверсантов и воров, обратившихся к Путину

Президент Петр Порошенко готов помиловать 11 граждан России, которые были осуждены в Украине для освобождения украинских политзаключенных, находящихся в РФ.

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, уполномоченный президента в Трехсторонней контактной группе урегулирования кризиса на Донбассе Ирина Геращенко, на своей странице в Facebook.

По ее словам, уже 11 граждан РФ, осужденных в Украине за тяжелые преступления против украинского суверенитета, обратились к президенту России Владимиру Путину "с просьбой вернуть их обратно, в РФ в обмен на украинских политзаключенных".

"Хочу подчеркнуть, что эти граждане осуждены по очень тяжелым статьям, в том числе – терроризм. Поэтому, когда Кремль называет Олега Сенцова "террористом" по сфабрикованному ФСБ делу, пусть лучше позаботится о реальных террористах, засланных ФСБ и Кремлем воевать в Украине", – написала Геращенко.

Она добавила, что сейчас в тесной координации с омбудсменом Людмилой Денисовой, украинским МИДом и СБУ ведется отработка шагов для освобождения политзаключенных украинцев.

"Мы направим на представителей РФ в ТКГ информацию о заявлениях преступников и террористов – граждан РФ, выразивших желание вернуться в Россию и написали соответствующие просьбы своему президенту Путину. Украинская сторона, наш президент готов помиловать российских диверсантов и воров в обмен на освобождение наших политзаключенных", – подчеркнула Геращенко, напомнив, что на сегодняшний день нет ответа со стороны РФ на инициативу передать российской стороне "36 диверсантов, шпионов, террористов и воров".

"Нет ответа и на инициативу встречи омбудсмен в Минске 21-22 августа", – резюмировала первый вице-спикер Рады.

Как сообщалось, ранее в связи с появившейся информацией об ухудшении состояния незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова МИД Украины призвал западных партнеров усилить давление на Москву.