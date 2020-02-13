Украина готова принимать участие в операции НАТО в Ираке

/ Фото: Flickr

Украина хочет принимать участие в операции НАТО в Ираке.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Вероятность крайне высока. Мы заинтересованы в увеличении своего участия в операциях НАТО. Это и наш опыт", – сказал чиновник.

Реклама

Но пока нет деталей или конкретных предложений о численности украинцев миссии, ведь НАТО еще решает стадию собственного участия в операциях в Ираке.

"Мы ведем сейчас работу по определению конкретных людей, задач и объемов", – сказал Загороднюк и пообещал обнародовать детали позже.

В тренде От Богдана до Хоменко: кто возглавлял Администрации президента до Ермака

Напомним, что работа миссии остается заблокированной уже более месяца после требования властей Ирака вывести из страны все иностранные войска, НАТО ведет переговоры с правительством этой страны о будущем своей миссии. Для решения вопроса о разблокировании миссии НАТО может предложить Ираку "дополнительную помощь".

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Авиаудар был нанесен спустя несколько дней после попытки взять штурмом посольство США в Багдаде. Ответственность за случившееся Белый дом возложил на Тегеран.

В ответ на удар США Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные – базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля. После этого НАТО объявила о приостановке работы миссии инструкторов Альянса из опасений за их безопасность, часть стран НАТО даже вывели свои контингенты из Ирака. Парламент Ирака принял резолюцию о выводе из страны всех иностранных сил.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон немедленно ужесточит экономические санкции в отношении Ирана, а также призвал НАТО играть более существенную роль на Ближнем Востоке. При этом он отметил, что Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама