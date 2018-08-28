Украина готова разорвать Договор о дружбе с Россией – Порошенко

Президент Петр Порошенко 28 августа заявил, что Украина юридически готова к прекращению договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ, заключенного в 1997 году.

"Сегодня мы подошли достаточно подготовленными и юридически защищенными к следующему шагу: прекращению действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, который по вине Москвы уже давно стал анахронизмом", – заявил Порошенко на встрече с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины.

Глава государства теперь ожидает соответствующих документов от Министерства иностранных дел.

Напомним, ранее Климкин, рассказывая о дальнейшей судьбе Большого договора с Россией, отмечал, что российская сторона нарушила все ключевые положения этого договора.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что РФ не хочет выходить из Большого договора с Украиной. По его мнению, это не будет способствовать решению проблем в украинско-российских отношениях.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (т.н. "Большой договор"), в котором закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга, был подписан в 1997 году. В 2008 году соглашение было автоматически продлено на 10 лет. То есть в этом году заканчивается срок действия договора.