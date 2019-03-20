Украина готовит новое предложение России по обмену заложниками
Геращенко рассказала, как российская сторона срывает процесс по освобождению заложников
Украина готовит России очередное предложение по обмену удерживаемыми лицами – 25 осужденных россиян на украинских политзаключенных. Об этом сообщила в Facebook вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.
Она провела совещание с переговорщиком от Украины в ТКГ Евгением Марчуком и договорились, что вопрос обмена заложниками будут требовать поставить первым на заседании в Минске 27 марта.
"Сегодня уполномоченный по правам человека РФ (Татьяна) Москалькова заявила, что она не имеет официального мандата заниматься вопросом обменов и освобождений, и что этим должна заниматься контактная группа в Минске. В то же время в Минске представители РФ который год "валяют ваньку" и отказываются обсуждать вопрос освобождения россиян в обмен на украинцев по формуле 25/25, настаивая, что это "вопрос омбудсменов". К сожалению, этой позиции подыгрывают и некоторые представители ОБСЕ, пытаясь переложить ответственность на омбудсменов. Мы с Марчуком направили в адрес ТКГ и гуманитарной группы эти публичные заявления госпожи Москальковой и немедленное наше требование определить дату обмена. Мы предлагаем сделать освобождение в марте", – написала Геращенко.
Она напомнила, что за последние 16 месяцев это 16 предложение украинской стороны по обмену заложниками. В то же время политик добавила, что подозреваемого в госизмене главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского нет в списке 25 россиян.
Отметим, на днях Геращенко заявляла, что Россия будет вынуждена разблокировать обмен пленных. По ее словам, это может случиться после президентских выборов в Украине.
Напомним, в конце января после очередных переговоров в Минске, Россия снова отказалась от своих. Как рассказывала Геращенко, украинская сторона в Минске сделала новое предложение россиянам, но реакция была ожидаема.
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