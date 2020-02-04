Украина готовит новые международные иски против России

Еще пять исков уже есть, они находятся на стадии определения принадлежности

Денис Малюська. Фото: minjust.gov.ua/

Украина готовит еще один-два международных иска против Российской Федерации. Об этом сказал министр юстиции Денис Малюська в интетрвью изданию "Главком".

По его словам, у Украины сейчас есть пять исков против РФ и все они на стадии определения принадлежности – может ли суд их рассматривать.

"То есть если суд признает, что компетентен их рассматривать, тогда перейдет к рассмотрению по существу. Это общая практика... Международные суды – это годы. Ускорить этот процесс невозможно. Поэтому это будет продолжаться годами. Но мы не отходим назад. Сейчас мы думаем над обоснованностью и возможностью предоставления еще одного-двух исков в ближайшее время", – сказал он.

Реклама

Министр не раскрыл деталей, относительно чего готовятся иски. Лишь добавил, что пока министерство находится на этапе сбора доказательств, обоснований.

"Мы сейчас также пытаемся получить юридическую поддержку из-за рубежа. Юридический спор в суде – это всегда вопрос вероятности. Она может быть большей или меньшей, но никогда не говорится о гарантии. Поэтому я сейчас не могу сказать, что мы гарантированно эти суды выиграем. Их представление было обоснованным, шансы достаточно высокие, чтобы попробовать", – резюмировал он.

Напомним, ранее Украина подала против России иск в Международный арбитраж по морскому праву, который доказывает, что Россия нарушила суверенные права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. Украинский Меморандум показал, что с 2014 года Россия незаконно отстранила Украину от реализации своих прав прибрежного государства; использовала и продолжает использовать суверенные ресурсы Украины для своих собственных целей; узурпировала право Украины регулировать собственные приморские районы.

Новости "Сегодня" также сообщали, как в Международном суде ООН недавно рассматривался вопрос нарушения Россией Конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Речь идет о поддержке боевиков на Донбассе. Подробней смотрите в видеосюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама