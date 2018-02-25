Украина, Грузия и Молдова подпишут декларацию об евроинтеграции

Сегодня, 02:58

Подписание документа запланировано во время межпарламентской конференции 

Фото: архив
Фото: архив

Молдова, Украина и Грузия 2 марта подпишут совместную Декларацию о региональной безопасности и перспективы европейской интеграции трех стран. Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что подписание документа запланировано во время межпарламентской конференции "Республика Молдова, Грузия и Украина: Восточное партнерство и современные вызовы безопасности".

По словам спикера парламента Молдовы Андриана Канду, в рамках конференции будут обсуждаться проблемы в сфере обороны, энергетической инфраструктуры и углубления процессов европейской интеграции.

"Прежде всего, мы обсудим нынешнюю ситуацию в регионе, представим варианты урегулирования существующих проблем для дальнейшей синхронизации действий государств региона, в частности, Молдовы, Грузии и Украины с целью противодействия региональным вызовам безопасности. Обсудим также вопросы обороны, реализации проектов, связанных с развитием энергетической инфраструктуры, осуществления реформ и углубления процессов европейской интеграции наших стран", – сказал Канду.

Ранее сообщалось, что президент Молдовы Додон предрек своей стране неутешительное будущее и вспомнил про Украину.

Напомним, членство в Европейском Союзе остается возможным для Украины, считает президент Литвы Даля Грибаускайте.
Грузия, Молдова, евроинтеграция, партнерство, восточное партнерство, Украина

Вы сейчас просматриваете новость "Украина, Грузия и Молдова подпишут декларацию об евроинтеграции". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Иванна Климпуш-Цинцадзе. Фото: Chelmiee Wikimedia

Украина не выполняет все обязательства по евроинтеграции – Климпуш-Цинцадзе

23 Февраля, 11:14

В прошлом году Верховная Рада Украина выполнила свои интеграционные обязательства лишь на 30%

Политика

Михеил Саакашвили. Фото: AFP

Саакашвили больше не нужен ни в Грузии, ни в Украине – Al Jazeera

23 Февраля, 10:53

Наряду с Россией Михо делает больше всех, чтобы дискредитировать Украину
Загрузка...

Украина

Вадим Пристайко считает, что через 10 лет после Бухареста мы не приблизились в НАТО. Фото: twitter.com/MFA_Ukraine

Интервью с послом Украины при НАТО: "Через десять лет после Бухареста ситуация не изменилась"

20 Февраля, 07:39

Люди в Украине хотят, чтобы их кто-то защитил, но не понимают, что НАТО этого сделать не может

Другие страны

Флаг Грузии. Фото: pixabay.com

Премьер Турции подтвердил поддержку интеграции Грузии в НАТО

18 Февраля, 01:52

Квирикашвили и Йылдырым обсудили также вопросы региональной безопасности
Загрузка...