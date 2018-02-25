Украина, Грузия и Молдова подпишут декларацию об евроинтеграции

Подписание документа запланировано во время межпарламентской конференции

Молдова, Украина и Грузия 2 марта подпишут совместную Декларацию о региональной безопасности и перспективы европейской интеграции трех стран. Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что подписание документа запланировано во время межпарламентской конференции "Республика Молдова, Грузия и Украина: Восточное партнерство и современные вызовы безопасности".

По словам спикера парламента Молдовы Андриана Канду, в рамках конференции будут обсуждаться проблемы в сфере обороны, энергетической инфраструктуры и углубления процессов европейской интеграции.

"Прежде всего, мы обсудим нынешнюю ситуацию в регионе, представим варианты урегулирования существующих проблем для дальнейшей синхронизации действий государств региона, в частности, Молдовы, Грузии и Украины с целью противодействия региональным вызовам безопасности. Обсудим также вопросы обороны, реализации проектов, связанных с развитием энергетической инфраструктуры, осуществления реформ и углубления процессов европейской интеграции наших стран", – сказал Канду.

Ранее сообщалось, что президент Молдовы Додон предрек своей стране неутешительное будущее и вспомнил про Украину.

Напомним, членство в Европейском Союзе остается возможным для Украины, считает президент Литвы Даля Грибаускайте.