Кодексы были которые были приняты еще в 60-х годах и являются абсолютно неэффективными

Украина хочет отказаться от советских Жилищного и Трудового кодексов, которые были приняты еще в 60-х годах и являются абсолютно неэффективными.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

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Он отметил, что Украина намерена либерализовать энергетический рынок и отказаться от советских Жилищного и Трудового кодексов, которые были приняты еще в 60-х годах и являются абсолютно неэффективными.

Гончарук также выразил надежду, что сотрудничество между бизнесом и гражданским обществом двух стран будет крепче с каждым годом, и что "в ближайшее время мы найдем решение, которое позволит нам защитить права эстонских инвесторов в Украине".

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