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Украина хочет отказаться от советских Жилищного и Трудового кодексов

12 сентября, 21:54

Кодексы были которые были приняты еще в 60-х годах и являются абсолютно неэффективными

Украина хочет отказаться от советских Жилищного и Трудового кодексов, которые были приняты еще в 60-х годах и являются абсолютно неэффективными.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

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Он отметил, что Украина намерена либерализовать энергетический рынок и отказаться от советских Жилищного и Трудового кодексов, которые были приняты еще в 60-х годах и являются абсолютно неэффективными.

Гончарук также выразил надежду, что сотрудничество между бизнесом и гражданским обществом двух стран будет крепче с каждым годом, и что "в ближайшее время мы найдем решение, которое позволит нам защитить права эстонских инвесторов в Украине".

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Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, что такое трудовые отношения и как и правильно оформить в Украине. И чем трудовые договоры, дающие возможность устроиться в штат, от договоров подряда, которые заключают для оказания конкретных услуг. 

Также мы составили ТОП-10 способов дополнительного заработка в Украине. Как оказалось, в жару хорошо платят строителям, уборщикам и помощникам в огороде. 

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Трудовой кодекс Жилищный кодекс Гончарук

Источник: УНИАН

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