Украина хочет получить "черные ящики" самолета МАУ – Зеленский

По словам Зеленского, Иран уже понимает, что у украинской стороны есть больше доказательств

/ Фото: president.gov.ua

Украина хочет получить "черные ящики", которые до сих пор находятся в Иране, самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", потерпевшего крушение в Иране, несмотря на приглашение иранской стороною украинских специалистов принять участие в совместной их расшифровке, сообщил президент Владимир Зеленский.

"Иранская сторона уже предложила нам, чтобы к расшифровке "черных ящиков" мы привлекли своих специалистов. То есть они нас сейчас приглашают в понедельник лететь в Иран. Я вам скажу откровенно, мы очень боимся этого. Почему? Потому что они могут пригласить наших специалистов в их лабораторию, в их, наверное, современную лабораторию, но нам уже тогда наши спецы сказали, что технически они не готовы к правильной, правдивой расшифровке. Поэтому я боюсь, что они могут их приобщить вместе там: пожалуйста, давайте здесь, на месте мы расшифруем и зачем вам теперь "черные ящики"? Нет, мы хотим взять эти "черные ящики". Последний наш разговор был с представителем иранской стороны. Он сказал: "Окей. Если мы не сможем расшифровать, мы вам их отдадим. Я ему сказал: "Мне ваш президент тоже давал слово, что мы будем приобщены к любым предметам, к любым доказательствам и сможем взять "черные ящики". Потому я думаю, что если наши специалисты будут лететь туда, то они, наверное, должны иметь мандат того, чтобы в случае нерасшифровки полной на месте они будут забирать "черные ящики". Для нас это очень важно", - сказал он в комментарии одному из украинских телеканалов в воскресенье.

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По словам Зеленского, Иран уже понимает, что у украинской стороны есть больше доказательств того, что лайнер сбит, чем было в самом начале.

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Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, после вылета из аэропорта Тегерана был сбит иранскими военными. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)" .

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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