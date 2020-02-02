Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,92
27,48

Украина хочет получить "черные ящики" самолета МАУ – Зеленский

2 февраля, 22:41

По словам Зеленского, Иран уже понимает, что у украинской стороны есть больше доказательств

/ Фото: president.gov.ua

Украина хочет получить "черные ящики", которые до сих пор находятся в Иране, самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", потерпевшего крушение в Иране, несмотря на приглашение иранской стороною украинских специалистов принять участие в совместной их расшифровке, сообщил президент Владимир Зеленский.

"Иранская сторона уже предложила нам, чтобы к расшифровке "черных ящиков" мы привлекли своих специалистов. То есть они нас сейчас приглашают в понедельник лететь в Иран. Я вам скажу откровенно, мы очень боимся этого. Почему? Потому что они могут пригласить наших специалистов в их лабораторию, в их, наверное, современную лабораторию, но нам уже тогда наши спецы сказали, что технически они не готовы к правильной, правдивой расшифровке. Поэтому я боюсь, что они могут их приобщить вместе там: пожалуйста, давайте здесь, на месте мы расшифруем и зачем вам теперь "черные ящики"? Нет, мы хотим взять эти "черные ящики". Последний наш разговор был с представителем иранской стороны. Он сказал: "Окей. Если мы не сможем расшифровать, мы вам их отдадим. Я ему сказал: "Мне ваш президент тоже давал слово, что мы будем приобщены к любым предметам, к любым доказательствам и сможем взять "черные ящики". Потому я думаю, что если наши специалисты будут лететь туда, то они, наверное, должны иметь мандат того, чтобы в случае нерасшифровки полной на месте они будут забирать "черные ящики". Для нас это очень важно", - сказал он в комментарии одному из украинских телеканалов в воскресенье.

Реклама

По словам Зеленского, Иран уже понимает, что у украинской стороны есть больше доказательств того, что лайнер сбит, чем было в самом начале.

В тренде
У Зеленского хотят провести выборы на Донбассе в конце октября

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, после вылета из аэропорта Тегерана был сбит иранскими военными. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)" .

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Иран крушение самолет Владимир Зеленский МАУ черные ящики авиакрушение в Иране

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Тимошенко и Милованов поругались в эфире
Тимошенко и Милованов поругались в эфире "Свободы слова": что не поделили политики (видео)Политика
Продать собаку и оплатить коммуналку:
Продать собаку и оплатить коммуналку: "Слуга народа" дал совет пенсионеркеПолитика
Эрдоган приедет в Украину: названа дата и цель визита
Эрдоган приедет в Украину: названа дата и цель визитаПолитика
"Пусть мозги продаст": пенсионерка ответила депутату на предложение продать собакуПолитика
Народный депутат объяснил свои слова, что коммуналку можно оплатить, продав собаку
Народный депутат объяснил свои слова, что коммуналку можно оплатить, продав собакуПолитика
Зеленский внес в Раду два новых законопроекта
Зеленский внес в Раду два новых законопроектаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...