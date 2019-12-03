Украина хочет Ruxit: Пристайко назвал цель "нормандского саммита"

Вадим Пристайко / Фото: МИД Украины

Главным ожиданием Украины от любых переговоров касательно мирного урегулирования конфликта на Донбассе, является полное выведение российских войск с неподконтрольной Киеву украинской территории.

Об этом на своей странице в Twitter заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Нашим главным ожиданием от "нормандского саммита" и любых других форматов – это то, что я называю "Руксит". Мы хотим, чтобы россияне и российские войска покинули Украину", – написал глава МИД 3 декабря в микроблоге.

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При этом он употребил слово Ruxit – производное от Russia и exit (в переводе с английского "Россия" и "выход"), по аналогии с Brexit (выходом Великобритании из состава Евросоюза).

Напомним, что 9 декабря в Париже запланирован саммит лидеров Нормандской четверки – Украины, России, Франции и Германии. Что по этому поводу говорят и какие прогнозы дают эксперты, читайте в статье "Не попасть в Нормандскую ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж" на нашем сайте.

Кроме того, как уже сообщалось, президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам на тему будущих переговоров в "нормандском формате" в Париже.

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