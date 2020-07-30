Украина и Беларусь обсудили задержание "вагнеровцев": Минск огласил решение

МИД Беларуси вызвал посолов России и Украины для обсуждения инцидента с задержанием в Минске российских наемников из частной военной компании "Вагнер". По итогам разговора было принято решение усилить контроль на границе.

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Об этом сообщает в Facebook Министерство иностранных дел Беларуси.

В белорусский МИД были приглашены российский посол Дмитрий Мезенцев и советник-посланник, исполняющий обязанности руководителя посольства Украины Петр Врублевский.

Минск сообщил послу РФ все детали ситуации с задержанием российских наемников, а также потребовал у Мезенцева объяснений относительно целей и других аспектов прибытия в Беларусь "вагнеровцев", которые участвовали в военных конфликтах.

"С учетом подтвержденных сведений об участии ряда задержанных в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины, украинского происхождения и наличия также украинского гражданства у некоторых из них, у Петра Врублевского запрошена релевантная информация, которая может быть использована для всестороннего анализа и оценки причин их присутствия в Беларуси. Принимая во внимание указанный настораживающий факт, а также проведение в настоящий момент в Беларуси избирательной кампании, с украинской стороной достигнута договоренность об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усилении пограничного режима в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах", – говорится в заявлении МИД Беларуси.

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Как сообщали новости "Сегодня", 29 июля в Беларуси были задержаны 33 боевика российской частной военной компании "Вагнер". Всего же в республику якобы прибыло около 200 российских наемников. Белорусские силовики уже открыли уголовное производство по статье о подготовке террористического акта. После скандального задержания президент Беларуси Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности своей страны. На совещании среди прочего поручено усилить охрану границы с Российской Федерацией.

В России высокопоставленные должностные лица этот инцидент пока не комментировали. Лишь зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что это Лукашенко якобы устроил спектакль с задержанием на фоне предвыборной гонки.

Также стало известно, что среди задержанных наемников были и те, кто воевал на Донбассе против Украины. В связи с этим Киев не исключает возможность экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков ЧВК Вагнера. Этот вопрос будет решаться между правоохранительными органами двух стран.

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Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

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