Украина и Бельгия обсудили агрессивную политику РФ в отношении Украины и в мире – Геращенко
Особое внимание стороны уделили открытой агрессии РФ в районе Керченского пролива
Украинская делегация в ПАСЕ на встрече с вице-премьер-министром Бельгии, министром иностранных дел Дидье Рейндерсом обсудила продолжение агрессивной политики Российской Федерации в отношении Украины и в мире, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
"Неадекватность РФ разрушает и институт СЕ. Обменялись мнениями по безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе и в Крыму, обсудили проблемы освобождения заложников. Особое внимание уделили открытой агрессии РФ в районе Керченского пролива. Мы ожидаем от партнеров введения "Азовского пакета санкций" против РФ. Говорили и о политических рисках "Северного потока-2", – написала Геращенко на своей странице в Фейсбуке в ночь на субботу.
Ранее Геращенко прокомментировала мирный план ОБСЕ по Донбассу. Парламентам Украины и России сложно будет одновременно ратифицировать официальный документ по деоккупации Донбасса, отметила политик.
Также мы писали, что Геращенко обратилась к родственникам осужденных в Украине россиян. Геращенко зачитала в кулуарах ПАСЕ список имен 25 россиян, осужденных в Украине за терроризм и преступления против территориальной целостности и суверенитета Украины.
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