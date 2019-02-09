Украина и Бельгия обсудили агрессивную политику РФ в отношении Украины и в мире – Геращенко

Особое внимание стороны уделили открытой агрессии РФ в районе Керченского пролива

Фото из открытых источников.

Украина и Бельгия обсудили агрессивную политику РФ в отношении Украины и в мире – Геращенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/9c4/0b2/5c49c40b2e667.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/9c4/0b2/5c49c40b2e667.jpg 2019-02-09T04:00:00+02:00 Политика Особое внимание стороны уделили открытой агрессии РФ в районе Керченского пролива

Украинская делегация в ПАСЕ на встрече с вице-премьер-министром Бельгии, министром иностранных дел Дидье Рейндерсом обсудила продолжение агрессивной политики Российской Федерации в отношении Украины и в мире, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Неадекватность РФ разрушает и институт СЕ. Обменялись мнениями по безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе и в Крыму, обсудили проблемы освобождения заложников. Особое внимание уделили открытой агрессии РФ в районе Керченского пролива. Мы ожидаем от партнеров введения "Азовского пакета санкций" против РФ. Говорили и о политических рисках "Северного потока-2", – написала Геращенко на своей странице в Фейсбуке в ночь на субботу.

Ранее Геращенко прокомментировала мирный план ОБСЕ по Донбассу. Парламентам Украины и России сложно будет одновременно ратифицировать официальный документ по деоккупации Донбасса, отметила политик.

Также мы писали, что Геращенко обратилась к родственникам осужденных в Украине россиян. Геращенко зачитала в кулуарах ПАСЕ список имен 25 россиян, осужденных в Украине за терроризм и преступления против территориальной целостности и суверенитета Украины.

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