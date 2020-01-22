Украина и Давос: эксперт рассказал, есть ли смысл политикам ехать на форум

/ Фото: AFP

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Участие Украины во Всемирном экономическом форуме в Давосе – уже традиция, однако дискуссии, нужно ли оно нашей стране, разгораются регулярно. И если президенту Владимиру Зеленскому важно поговорить с иностранными политиками и бизнесом, то целесообразность массового присутствия украинцев (только от "Слуги народа" туда едут больше 20 депутатов) на форуме поддается сомнению, прежде всего, из-за неочевидности конкретных результатов.

Экономический эксперт Алексей Кущ в комментарии сайту "Сегодня" объяснил, что страны вроде Украины не влияют на глобальную экономическую ситуацию в мире.

"Всемирный экономический форум в Давосе – это не инвестиционный форум. Это площадка глобальных смыслов. Площадка, где генерируется новый экономический дискурс, причем дискурс даже не сегодняшнего дня, а будущего. Это, если сказать образно, глобальная нейромозговая сеть высшего порядка, формирующая парадигмы будущего. В Давос нужно ехать, если у тебя есть те самые смыслы, о которых ты будешь говорить. Понятно, что страны с небольшой экономикой, как Украина, не могут играть на площадке глобальных смыслов. Но они должны, как минимум, предлагать свои уникальные концепции. Причем желательно, в рамках дискурсов будущего", – сказал он.

Эксперт при этом отметил, что концепцией мог бы стать взгляд на место стран с малой экономикой в условиях "деглобализации".

"Например, Украина могла бы говорить о восстановлении экономической субъектности стран с малыми экономиками в условиях дефрагментации мировой экономики. О чем речь. Сегодня на смену глобальной экономике приходит экономическая дефрагментация. Когда экономика будет распадаться на сегменты. И вот Украина могла бы показать, что для стран с малыми экономиками, ранее связанных "глобальными путами" (например той же ВТО, которая сейчас под ударами США буквально рассыпается), открываются новые возможности. И мы таким окном воспользуемся так-то и так-то. Это была бы интересная концепция, с которой могла бы начать Украина, и которая вызвала бы интерес", – отмечает Алексей Кущ.

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По его мнению, только при наличии свежего взгляда в контексте смыслов, звучащих на форуме, есть шанс на эффект в виде прихода в страну инвестиций.

"То есть если бы у Украины была своя интересная концепция развития, которая могла бы заинтересовать инвесторов, то через время – может год, может два, в головах инвесторов, ознакомившихся в Давосе с этой концепцией, может, подсознательно, возникла мысль отдать предпочтение нашей стране", – добавил эксперт.

Читайте больше в материале "Сегодня" о поездке руководства страны на экономический форум Зачем Украине Давос: с кем может встретиться Зеленский в Швейцарии и для чего.

Напомним, сегодня на Всемирный экономический форум в Давосе, кроме президента Украины, отправятся премьер-министр Алексей Гончарук, глава МИД Вадим Пристайко, министр финансов Оксана Маркарова, более двух десятков депутатов от "Слуги народа". Также стало известно, с кем Зеленский встретится в Давосе.

Все подробности в спецтеме Давос 2020

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