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Украина и ЕС подписали пять соглашений: появились подробности

8 июля, 17:19

Евросоюз и Украину договорились о продолжении важных проектов с выделением десятков миллионов евро

Фото: president.gov.ua

На саммите Украина-ЕС в Киеве были подписаны пять документов о сотрудничестве между Украиной и Европейским Союзом, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, стороны подписали соглашение о финансировании второй фазы проекта "U-LEAD" в Украине, которая предполагает привлечение помощи ЕС для стимулирования реализации реформы децентрализации. Согласно договоренностям в этом вопросе, в целом ЕС выделит Украине 40 миллионов евро.

Также было подписано соглашение о финансировании мер по поддержке Украины в реализации ключевых реформ и имплементации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в части, касающейся зоны свободной торговли, в частности, в сферах, касающихся сельского хозяйства, окружающей среды, энергетики, государственных закупок, делового и инвестиционного климата, торговли, трудовых отношений. Общий вклад ЕС составляет 44 млн евро.

Украина и ЕС подписали документ о финансировании второй фазы "Антикоррупционной инициативы" с общим бюджетом 22,9 млн евро. Данный проект предполагает усиление независимости и эффективности антикоррупционных органов в Украине.

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Еще одно подписанное соглашение – о поддержке гражданского общества и культуры – предусматривает привлечение финансирование ЕС в размере 10 млн евро для повышения возможностей организаций гражданского общества и учреждений культуры.

Стороны также подписали дополнительное соглашение о внесении изменений в Соглашение о финансировании программы поддержки ЕС для востока Украины на выделение дополнительных 10 млн евро. Так, помощь будет направлена на обеспечение улучшения доступа к административным и социальным услугам для переселенцев, в том числе в зоне, прилегающей к линии столкновения; меры, направленные на развитие микро-, малых и средних предприятий; поддержку секторальных реформ и структурных изменений в сфере здравоохранения, образования и критической инфраструктуры.

Как сообщали новости "Сегодня", в Киеве прошел саммит Украина-ЕС, в котором принимали участие глава украинского государства Владимир Зеленский, президент Европейского совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Смотрите также видеообращение Зеленского к украинцам из-за ситуации с телемостом в Россию:


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Тег ЕС, документ, саммит, соглашение

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