Украина и ЕС согласовали условия получения первого транша помощи в миллиард евро

Сегодня, 20:43

Представитель Украины в ЕС не стал раскрывать условий выделения транша

 

Украина и ЕС согласовали условия получения первого транша помощи в миллиард евро
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Представитель Украины при ЕС Николай Точицкий заявляет, что соглашение о предоставлении Украине первого транша новой макрофинансовой помощи Европейского Союза, общий объем которой составляет 1 млрд евро, будет подписано в ближайшее время.

Об этом дипломат сообщил в Киеве во время заседания пресс-клуба МИД.

"Прогресс есть (по согласованию условий выделения Украине первого транша – ред.). Условия есть. Я, к сожалению, не могу вам их раскрыть до того времени, когда будет подписано соглашение. Подписано оно будет в ближайшее время", – сказал Точицкий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Напомним, в сентябре 2018 года может быть заключен меморандум с условиями, по которым Украина получит макрофинансовую помощь от Евросоюза объемом в 1 млрд евро. Такой прогноз дал президент Петр Порошенко на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС.

Как сообщалось, 9 марта Евросоюз предложил Украине новую, четвертую программу макрофинансовой помощи. В рамках программы Украина получит финансовую помощь в размере 1 млрд евро двумя траншами по 500 млн евро в течение двух лет. Целью выделения средств является "экономическая стабилизация и программа проведения структурных реформ".
миллиард, Евросоюз, Украина, транш, финансовая помощь, макрофинансовая помощь

Вы сейчас просматриваете новость "Украина и ЕС согласовали условия получения первого транша помощи в миллиард евро". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Фото: AFP

Украина попросит МВФ о новой программе - СМИ

22 Августа, 09:47

Источники раскрыли ключевую тему переговоров с ревизорами Фонда

Экономика

Фото: AFP

Украина получила от МВФ "добро" на новый транш - СМИ

8 Августа, 13:17

Неофициальные данные о дате выделения средств различаются
Загрузка...

Другие страны

Фото: Открытые источники

Канада предоставит помощь Украине в размере 50 млн долларов

28 Июля, 18:04

35 миллионов пойдет на техническую помощь, остальные - на гуманитарную помощь и операции в секторе безопасности

Украина

Фото: pixabay.com

Условия нового "макрофина" ЕС могут не совпадать с условиями МВФ - европейский чиновник

10 Июля, 18:24

Брюссель не будет выдвигать Киеву невыполнимых требований для получения нового пакета макрофинансовой помощи на 1 млрд евро  

Экономика

Фото: AFP

Аналитики оценили, когда Украина может получить новый транш от МВФ

10 Июля, 18:07

Киев выдержит предвыборный период без денег Фонда, но это ударит и по резервам страны, и по будущему правительству, отмечают инвестиционные аналитики

Евросоюз

Фото: "Сегодня"

В Еврокомиссии рассказали, когда Украина получит миллиард от ЕС

9 Июля, 18:47

Для получения нового "макрофина" Киев должен выполнить ряд условий, связанных с антикоррупцией и реформой сферы госуправления
Загрузка...