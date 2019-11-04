Украина и еще три страны продлили санкции против России

Вслед за Евросоюзом, который в сентябре продлил на полгода индивидуальные санкции против России за посягательство на украинскую независимость, аналогичное решение приняла Украина, а также Черногория, Албания и Норвегия.
Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
"Страны-кандидаты [на вступление в ЕС] Черногория и Албания, страна – член Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединяются к этому решению", – говорится в опубликованном 4 ноября заявлении.
Могерини отметила, что указанные страны "обеспечат соответствие национальной политики этому решению", а также от имени Евросоюза приняла это обязательство к сведению и приветствовала его.
Речь идет о замороженных активах и ограничениях на поездки. В настоящее время они применяются к 170 лицам и 44 компаниям, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожают им.
Напомним, в июле Украина продлила до конца 2020 года запрет на ввоз значительного перечня российских товаров, который впервые был введен в конце 2015 года в ответ на ограничительные меры со стороны России.
Мы также сообщали, что в сентябре американские власти расширили санкции в отношении олигархов из окружения российского президента Владимира Путина. В санкционный список SDN List попали два российских гражданина и три офшорные компании, связанные с "поваром Путина" Евгением Пригожиным.
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